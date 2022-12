Les 350 salariés de Recipharm, à Monts, passent à la semaine de quatre jours faute de commandes

Des lendemains qui déchantent pour le laboratoire Recipharm, à Monts, au sud de Tours. Le labo pharmaceutique vient d’annoncer à ses 350 salariés en CDI la mise en place d’un plan d’activité partielle de longue durée (PAPLD). Pour palier à une importante baisse d’activité, le personnel ne travaillera plus que quatre jours par semaine, du lundi au jeudi.

Ce PAPLD est mis en place jusqu’en juin 2023, avec possibilité d'être reconduit jusqu’en novembre 2023 si la reprise est plus lente qu’espérée.

Ce dispositif est mis en place suite à une baisse des volumes de production d'un de nos produits principaux ainsi que peu de prévisions fiables de ce même client pour le premier semestre 2023 - Guenaelle Holloway, porte-parole de Recipharm

Selon Serge Aumont, le délégué Force ouvrière, le labo n’a réalisé cette année qu’un peu moins de la moitié du chiffre d’affaire escompté. On est donc très loin de l’optimisme affiché en mars dernier, quand Recipharm annonçait l’embauche d'une centaine de personnes et la création d’une cinquième ligne de production , uniquement dédiée au vaccin anti-Covid de Moderna. Ce nouvel équipement n’est toujours pas en service. Sa mise en route est prévue courant 2023. "Les salariés sont inquiets" affirme le délégué F.O. "il y a eu des investissements considérables pour créer cette nouvelle ligne de production, mais pour le moment il n'y a pas assez de commandes pour que tout le monde travaille tous les jours et l'entreprise s'est beaucoup endettée. Sans doute qu'on va devoir faire le dos rond pendant plusieurs mois avant la reprise d'une activité normale".

Rémunérations en baisse d'au moins 6%

Les employés en intérim ou en CDD ont appris le mois dernier que leurs contrats ne seraient pas renouvelés. Pour les CDI, cette réduction du temps de travail de 20% s’accompagne d’une réduction de salaire de 6%, selon la direction. Le syndicat Force Ouvrière affirme que la baisse atteindra 10% pour certains salariés qui, en plus, perdront certaines primes.

Outre la mise en place du plan d'activité partielle de longue durée, Recipharm espère surmonter ses difficultés en obtenant de nouveaux marchés : "nous continuons de mobiliser nos équipes commerciales sur la prospection pour continuer de trouver de nouveaux volumes de production pour les mois qui viennent" affirme la porte-parole de Récipharm, "Pour l'instant, notre production d'autres produits nous permet de travailler quatre jours par semaine sur le site".