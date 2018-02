Indre-et-Loire, France

Les 35 heures ont 20 ans ce samedi. Le 10 février 1998, la loi Aubry était adoptée à l'Assemblée Nationale, passant la durée légale du travail à 35h par semaine. 20 ans après donc, à l'heure des ordonnances qui ont assoupli ces 35h, quel bilan en tirent les principaux concernés, que ce soient ceux qui en profitent ou qui les organisent ? Tous ceux qui les ont critiquées les critiquent-elles encore aujourd'hui ?

Focus sur le CHRU de Tours, le premier employeur public de la région Centre

Avec quelques 10 000 salariés, l'application des 35h n'a jamais été facile au CHRU de Tours. La CGT parle de 10 à 20 RTTs non prises par an et par agent (qu'ils soient soignants ou administratifs, hors médecins). La direction parle plutôt de 2,5 RTTs. Au-delà des chiffres, la CGT dit regretter que cette réforme ne se soit pas accompagnée de créations de postes suffisantes. Pour elle il en manquerait ainsi plusieurs centaines pour compenser ces 35h. Pour Claire Delore, la secrétaire de la CGT au CHRU de Tours, ça se voit notamment dans les transmissions, ces temps où les agents se communiquent des informations sur les patients, des transmissions dont la durée a du être réduite.

"Concrètement ça signifie qu'il faut courir, rester plus longtemps sur son temps personnel, sur des heures supplémentaires qu'il n'est pas toujours facile de récupérer" - Claire Delore, secrétaire de la CGT au CHRU

"Au niveau de la qualité des soins, le temps qu'on avait pour parler de chaque patient, on essaye de continuer à l'avoir mas on a moins de temps" selon Claire Delore. Samuel Rouget est le DRH du CHRU de Tours. Il reconnait qu'à l'époque de la mise en place des 35h, les créations de postes "n'ont pas forcément été à la hauteur" du nombre de jours de travail perdus, mais pour lui l'enjeu se situe au niveau de l'organisation et de la planification du temps. "On a travaillé sur les transmissions pour qu'elles soient les plus efficaces possibles, on travaille aussi sur l'ensemble de l'année pour harmoniser les plannings, planifier au mieux les jours de repos hebdomadaires, les RTTs et les congés annuels pour lisser les présences et les absences, les anticiper au mieux, et en cas d'absence, essayer d'y remédier".

Des petits patrons pas franchement convaincus par les 35h

Si on s'intéresse maintenant aux petites entreprises, notamment celles qui travaillent dans l'artisanat, on s'aperçoit que les "petits patrons" ne sont pas vraiment convaincus par les bienfaits des 35h. Dans son salon de coiffure de Chambray-lès-Tours, Géraldine Ferteu termine le brushing d'une cliente. La coiffure c'est un métier de service dit-elle. Quand un coiffeur n'est pas là, son chiffre d'affaires baisse et c'est exactement ce qu'elle a vécu avec la mise en place des 35h. A l'époque, elle avait cinq salariés et une apprentie et c'est justement cette dernière qu'elle n'a pas pu embaucher. Elle affirme avoir perdu 140 000 francs de chiffre d'affaires. Une perte importante, mais pas assez pour embaucher selon elle. Jame Doiseau est encore plus catégorique, c'est le patron de la Fédération de la boucherie en Indre-et-Loire. Il assure que les 35h n'ont pas créé d'emplois, car les artisans n'ont pas pu dégager suffisamment d'heures pour ça.

"On a des chômeurs qui ne trouvent pas de travail car ils recherchent des CDI, des 35h plein, et nous on est capables de proposer soit des mi-temps soit des 2/3 temps" - Jame Doiseau, de la Fédération de la boucherie en Indre-et-Loire

Dans le salon de coiffure de Géraldine Ferteu, Delphine n'a pas du tout le même discours, il faut dire qu'elle est salariée. "Les 35h, c'est appréciable car des fois, aux horaires où on finit, on a pas suffisamment de temps pour aller chez le médecin par exemple. Avoir des journées, des matinées ou des après-midis, ça permet de caler ces choses là". Les 35h, un créateur de confort pour le salarié résume sa patronne, mais elle le répète, pas un créateur d'emplois pour les patrons comme elle.