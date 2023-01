Les 369 boulangeries de Dordogne appelées pour leur proposer des aides

Les agents de la Chambre des Métiers de la Dordogne, en lien avec la direction des finances publiques et la préfecture sont en train d'appeler un à un tous les boulangers du Périgord. La profession a fait part des hausses des factures d'énergies qui ont poussé certains à fermer .

Pour les aider et les guider dans les différents dispositifs d'aides qui existent, ils sont en train de recevoir des appels depuis le début de la semaine. A ce jour, 223 ont été contactés. Parmi eux, 54 sont éligibles au bouclier tarifaire. Si certains l'ont demandé, certains ne le savaient pas "22 ignoraient qu'ils y avaient droit" explique Didier Bianchini, directeur des finances publiques en Dordogne. Il y a aussi en Dordogne précise le directeur "des fours au gaz, au bois et même au fuel".

"On n'arrive pas à savoir où l'on va"

A la boulangerie "Tradition artisanale boulangerie Limogeanne" à Périgueux, Geneviève et Jean-Louis s'apprêtent à partir en livraison. Ils ont bien reçu un appel de la Chambre des Métiers pour leur présenter les aides "On m'a donné des indications et on m'a surtout envoyé un mail qui est clair avec tous les détails" explique Geneviève tout en portant un carton rempli de galettes et de tartes.

Ce couple de boulangers bénéficie actuellement du bouclier tarifaire mais d'autres aides pourraient les concerner. Le four de Geneviève et Jean-Louis fonctionne à la fois au gaz et à la fois à l'électricité "et on le fait fonctionner autant que l'on peut en heures creuses".

Pour le moment, ils ont reçu une prévision de leur fournisseur d'électricité qui prévoit une hausse de 80 euros par mois explique Geneviève qui "attend quand même la facture car je me méfie beaucoup". La boulangère s'inquiète surtout pour la fin de l'année au moment où son contrat gaz arrive à échéance. "On n'arrive pas à gérer car on n'arrive pas à savoir où l'on va, c'est l'incertitude totale. On ne sait pas si le gaz va beaucoup augmenter. Il y a quand même des incertitudes".

Un numéro de téléphone et un mail pour aider

En plus du bouclier tarifaire, il existe d'autres dispositifs d'aide notamment pour les boulangers qui ont un compteur électrique qui dépasse les 36kW. Dans ce cas, précise le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne, ils peuvent demander d'autres aides comme "l'amortisseur d'électricité". "Il faut aller vers ces professions qui ont exprimé que ces aides pouvaient être confuses".

Ces dispositifs d'aides ne sont pas spécifiques aux boulangers mais s'adressent aux TPE, aux PME et pour certains aux grandes entreprises. Un numéro de téléphone et une adresse mail ont été mis en place pour permettre aux chefs d'entreprise de s'y retrouver.