Les 38.000 points lumineux de l'agglo de Poitiers remplacés par des leds moins énergivores

La ville de Poitiers dispose de 19.000 points lumineux et pour l'agglomération de Grand Poitiers (et ses 40 communes) c'est tout autant donc 38.000 en tout. Depuis quelques mois maintenant, les collectivités trouvent des solutions pour sauver la planète en consommant moins et font des économies au passage. Fin 2025 tous ces points lumineux que l'on trouve le long des routes et des ronds points seront remplacés par des systèmes à leds qui consomment deux à trois fois moins d'énergies, qui offrent une lumière plus blanche, et réglables en intensité à distance par les services techniques.

Pour Poitiers c'est déjà presque terminé: le remplacement avait débuté fin 2021. Pour d'autres communes de Grand Poitiers ce "relamping" a démarré depuis le début de l'année 2023 comme à Chasseneuil-du-Poitou, Dissay, St-Georges-les-Baillargeaux, St-Benoit ou encore Jaunay-Marigny.

A gauche une lampe traditionnelle à droite un nouveau lampadaire à leds. © Radio France - Vincent Hulin

La Banque des Territoires accompagne Grand Poitiers à hauteur de 10 M€ pour accélérer le renouvellement de l’éclairage public.