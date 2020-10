Les 4 enseignants de Melle "représentent la difficulté de contester des projets néfastes" pour Philippe Poutou

Une mobilisation a lieu ce lundi 12 octobre, en milieu de journée, pour soutenir les quatre enseignants de Melle, convoqués en conseil de discipline. Ces quatre professeurs du lycée Desfontaines sont accusés d'incitation à l'émeute, après la contestation de le réforme du bac en janvier-février.

"Ça représente toute la difficulté de contester des projets néfastes", estime Philippe Poutou, porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), invité de France Bleu Poitou ce lundi. "Là, ça concerne le manque de moyens dans l'Éducation, à travers la réforme du bac et les E3C. c'était une tentative de dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour les élèves. Et on voit que c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a assez rapidement des sanctions".

"Ça symbolise un climat général. On a l'impression que ça devient de plus en plus difficile de contester des politiques ultra-libérales, des politiques qui vont à l'encontre des intérêts collectifs. Derrière le droit de contester, c'est aussi la question de quelle société on veut, et donc des moyens qu'il faut pour l'éducation, pour la santé...", poursuit-il. "Aujourd'hui, il y a une brutalité dans les rapports sociaux, et ça retombe toujours sur celui ou celle qui conteste".

Plusieurs syndicats appellent au rassemblement pour les soutenir, ce lundi à 13h devant le rectorat de Poitiers. Philippe Poutou a également évoqué le rassemblement anti-bassines à Épannes ce dimanche, et la crise sanitaire et économique.