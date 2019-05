Les 44 matinales de France Bleu diffusées sur France 3

Ces derniers mois, les réseaux France Bleu et France 3 ont multiplié les initiatives et les projets communs afin de proposer au public une offre de proximité plus forte et plus riche.

Dans ce cadre, Radio France et France Télévisions expérimentent depuis janvier 2019 la diffusion des matinales (7h-8h40) de France Bleu Azur et France Bleu Occitanie sur les antennes régionales de France 3 Côte d’Azur et France 3 Midi Pyrénées, pour renforcer l’offre de programmes régionaux de France 3 et pour offrir une diffusion complémentaire à ces programmes phares de la radio publique.

Le bilan de cette expérimentation est très satisfaisant pour tous les publics comme pour les deux partenaires : ce programme matinal de proximité a su aller à la rencontre d’un nouveau public sur France 3 et proposer aux auditeurs de France Bleu une expérience enrichie.

Sur la base de ce bilan, Radio France et France Télévisions ont décidé de généraliser à l’ensemble du territoire la diffusion des matinales de France Bleu sur France 3. A l’horizon 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3 sur 44 zones de diffusion TV aménagées pour correspondre aux zones de diffusion actuelles des locales de France Bleu.

La généralisation se fera progressivement, avec une dizaine de stations concernées par an. Le déploiement débutera dès septembre 2019. A la rentrée, les matinales France Bleu Nord et France Bleu Creuse rejoindront celles de France Bleu Azur et France Bleu Occitanie sur les antennes régionales de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Limousin.

Radio France et France télévisions vont procéder à ce déploiement dans le cadre d’un partenariat satisfaisant pour les deux réseaux de proximité métropolitains de l’audiovisuel public. Radio France aura la responsabilité éditoriale de ce programme et France Télévisions en sera l’éditeur et financera l’ensemble des coûts additionnels. Ce modèle économique, basé sur la mutualisation des savoir-faire permet de favoriser une meilleure exposition de l’offre de proximité du service public sur tous les supports.