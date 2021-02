Les 5, 6 et 7 mars, trois jours de collecte essentiels pour Les Restos du Cœur

Pendant ces trois jours, Les Restos du Cœur se sont donné pour objectif de dépasser les 7 400 tonnes de denrées collectées soit plus de 7 millions de repas supplémentaires pour les plus démunis.

Plus de 80 000 bénévoles vous attendent dans près de 7 000 magasins pour collecter les produits indispensables au fonctionnement de l’association pendant la campagne d’été.

Produits alimentaires non périssables, produits d’hygiène et produits pour bébés : les besoins sont nombreux et divers.

Collecte Nationale

Au programme de ce week-end également :

- vendredi 5 mars à 21h05, la diffusion du concert "2021 Les Enfoirés à côté de vous" sur TF1 et en simultané sur France Bleu

- la mise en vente dès samedi 6 mars du double CD et du double DVD du spectacle, vendu au profit des Restos du Cœur (chaque produit vendu permet d'offrir 17 repas aux Restos du Cœur) - avec un week-end spécial sur France Bleu pour découvrir tous les titres de l'album

- et toujours la boutique éphémère des Enfoirés, ouverte à partir du 26 février et jusqu'au 14 mars avec en exclusivité des tee-shirts, des sweat-shirts, des magnets, des gourdes...

Tous les profits de ces ventes seront intégralement reversés aux Restos du Cœur !

Week-end Restos

Les Restos du Cœur font face cette année à une crise sanitaire et sociale inédite… le plus gros de la crise reste à venir. Les Restos du Cœur doivent être au plus près de toutes et tous, des étudiantes et étudiants, des jeunes et des personnes isolées. Les Restos du Cœur et tous les bénévoles seront présents ces 3 jours pour la Collecte Nationale