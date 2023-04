Les 5 chiffres clés des besoins de main-d'oeuvre dans la Manche

Plus de 22 000 intentions d'embauches dans la Manche. Un chiffre en hausse cette année.

L'enquête nationale sur les besoins de main-d'oeuvre menée par Pôle Emploi montre une nouvelle fois que la Manche se porte bien en matière de création d'emplois. De plus en plus d'entreprises envisagent de recruter en 2023. Voici les 5 chiffres à retenir.

22758

C'est le nombre de projets d'embauche déterminé par Pôle emploi pour l'année 2023, en hausse de 6,4% par rapport à l'année dernière. Mais dans un contexte de quasi plein emploi, les embauches restent compliquées dans 75% des cas. A noter qu'un quart des besoins de main-d'oeuvre se trouvent dans le secteur saisonnier.

33,5%

C'est la proportion d'entreprises de la Manche qui envisagent d'embaucher cette année. Un taux supérieur de 2 points à la moyenne régionale et en légère augmentation sur un an. Près de la moitié de ces intentions d'embauches se trouvent dans les entreprises de moins de 10 salariés.

41%

C'est la proportion des projets d'embauche que l'on retrouve dans le secteur des services aux particuliers, de loin le plus en manque de main-d'oeuvre aujourd'hui dans la Manche. Les entreprises ont ainsi l'intention de recruter plus de 8300 personnes dans le secteur des services, du tourisme et de la vente.

712

C'est le nombre de recrutements d'aides-soignants envisagés dans la Manche, dans les secteurs de la puériculture, du médico-psychologique... C'est le 4e secteur en terme de perspectives d'embauches, le premier étant celui de la restauration avec pas moins de 1200 serveurs recherchés.

8123

Géographiquement, c'est dans le centre-Manche et le secteur du Saint-lois que l'on trouve le plus d'entreprises ayant un projet d'embauche avec au total 8123 projets de recrutement. 7725 projets sont recensés dans le Sud-Manche, et 6910 dans le Nord-Cotentin.