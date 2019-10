Les 500 000 bouteilles de Chinon vendues chaque année aux Etats-Unis sont désormais taxées à 25%

Indre-et-Loire, France

Depuis ce vendredi, les bouteilles françaises envoyées en amérique pour y être vendues sont taxées à 25%. C'est une mesure décidée par l'Organisation Mondiale du Commerce en représailles aux subventions accordées à l'avionneur européen Airbus. Le président du syndicat des vins de Chinon, Françis Jourdan, considère que les viticulteurs sont des victimes collatérales.

Aux Etats-Unis, les prix du Chinon restent accessibles par rapport à ceux d'autres vins français.

En moyenne, aux Etats-Unis, une bouteille de Chinon se vend entre 25 et 35 dollars. Pour un vin français, ça reste très accessible. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique que les ventes de Chinon augmentent là-bas de 20% par an depuis plusieurs années. Les américains achètent surtout du Chinon rouge et les producteurs constatent que les consommateurs demandent, de plus en plus, des vins "haut de gamme".

700 000 bouteilles de Chinon vendues à l'étranger, dont une majorité aux consommateurs américains

Pour ne pas casser cette croissance, les producteurs n'auront pas le choix, selon Francis Jourdan, le président de l'appellation Chinon : ils doivent prendre à leur charge une partie de cette augmentation. Ca risque de coûter cher à certains, puisque l'appellation Chinon exporte chaque année 8% de sa production : 700 000 bouteilles partent à l'étranger, dont 500 000 vers les Etats-Unis.l