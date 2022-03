Les 51 Ukrainiens arrivés dans le bus accueillis dans des familles volontaires de Charente-Maritime

Philippe et Sylvie font connaissance avec leur nouvelle colocataire, Oksana, une Ukrainienne de 38 ans. Elle a fui son pays, en guerre, avec son petit garçon d'un an.

Ils avaient tout minutieusement préparé. A peine mis au courant de l'arrivée imminente du bus d'Ukrainiens, Sylvie et Philippe, un couple qui habite Sainte-Soulle, en Charente-Maritime (pas très loin de La Rochelle), sont repartis faire des courses. Ils ont aussi vidé et rangé une chambre, et commencé à regrouper tout ce qui est utile pour un bébé. Et comme eux, 18 autres foyers ont accueilli ce lundi 7 mars les 51 Ukrainiens, arrivés plus tôt dans la matinée, après un périlleux périple. Des familles qui s'étaient portées volontaires. Selon la capacité de chacun, l'association Charente-Maritime Ukraine a procédé à la répartition.

Pour Sylvie et Philippe, c'est donc Oksana, et son petit garçon, Maksym, à peine plus d'un an, qui leur ont été confiés. Dès les premières minutes, le couple tente de rassurer : "It's your house, your room", anglais oblige. Oksana pose ses affaires dans une chambre dans leur maison, chambre version améliorée, puisqu'elle dispose de sa propre salle de bains, de ses propres toilettes, et d'un accès au jardin. "Ainsi, elle sera indépendante, elle aura sa liberté", expose Sylvie.

Google Traduction, allié de taille

La fille de Sylvie et Philippe, Manon, 14 ans, a tenu à ce que Maksym ait un doudou à son arrivée. Il était soigneusement emballé, sur le lit, à attendre son heureux nouveau propriétaire. © Radio France - Lise Dussaut

Rapidement, les nouveaux colocataires font connaissance, avec les moyens du bord. Parfois des gestes, sinon grâce à la technologie, un très précieux Google Traduction, grand nouvel ami de Philippe. Qui n'hésite pas à le solliciter : "Comment dit-on "turbulette ?"". Et oui, les deux parents n'ont plus baigné dans les couches et les biberons depuis un certain temps. "Je vais être mamie Sylvie" lance la nouvelle grand-mère en tirant la poussette. Philippe lui, reste pantois devant le petit bonhomme : "Mais qu'il est beau ! Comment on dit en anglais ? Vous avez vu ses yeux ?"

Mon mari est en Ukraine, mes trois autres enfants en Espagne, et moi avec le petit dernier, en France

C'est vrai qu'il a des yeux incroyables, d'un bleu perçant et profond. Les mêmes que sa maman. Oksana sourit, répond aimablement à ses hôtes, éreintée par le voyage. Marquée aussi par l'épreuve qu'elle est en train de traverser. Deux jours plus tôt, elle était encore en Ukraine, chez elle avec son mari, à Lviv, une ville de l'ouest du pays. Métropole pour l'instant épargnée par l'horreur de la guerre, "mais pour combien de temps ?" ne cesse de se demander Oksana.

Pas la place pour une brosse à cheveux

Elle ne voulait pas quitter sa patrie : "C'est mon mari qui m'a dit de partir. Il ne voulait pas que nos enfants soient orphelins s'il arrivait quelque chose." Alors la maman a pris son petit garçon avec elle, quelques sacs qu'elle a remplis d'affaires. "Des vêtements pour Maksym. Pour moi, le strict minimum", développe-t-elle. Pas même une brosse à cheveux, quand même son matériel de vidéo pour pouvoir travailler "et gagner de l'argent, pour mes enfants", si elle est amenée à rester. Oksana s'est aussi autorisée un unique objet personnel. Qu'elle nous montre comme une relique. Elle sort de son sac une étole blanche, brodée de roses rouges, soigneusement pliée.

Oksana, Sylvie et Philippe ont partagé leur tout premier repas ensemble ce lundi midi 7 mars. © Radio France - Lise Dussaut

"En Ukraine, chaque femme qui se marie en a une. C'est moi qui l'ai faite. On l'apporte le jour du mariage, c'est une tradition" nous raconte l'Ukrainienne, soudain très émue. Ce tissu, c'est sa façon à elle d'avoir à ses côtés toute sa famille, et son mari. Ensemble, Oksana et Ihor ont quatre enfants, une famille en ce moment dispersée aux quatre coins de l'Europe. "Mes trois autres enfants sont à Barcelone, chez leur belle famille", relate la maman. Elle espère que, prochainement, tous arriveront à se retrouver. Elle craint aussi pour la vie de son frère, lui aussi contraint de rester en Ukraine. "Avant l'éclatement du conflit, il était dans l'armée. Il a fait partie des premiers appelés, se souvient-elle. Aujourd'hui, il combat." Elle arrive à avoir des nouvelles, son frère lui envoie un message tous les jours, pour lui dire que ça va. Mais elle ne sait jamais où il se trouve.

C'est une famille en moins sous les bombes

En attendant, Philippe et Sylvie, eux, veilleront sur elle et sur Maksym avec bienveillance et pudeur. "On ne pose pas de question, ça viendra, ce sera à elle de décider si elle a envie de nous en parler", témoigne le couple, d'une seule et même voix. C'est exactement de cette façon que leur est venue l'idée d'aider.

Philippe est complètement conquis par le petit Maksym. © Radio France - Lise Dussaut

"Je ne saurais pas vous dire pourquoi, avoue Sylvie. Quand on a vu tout ce qu'il se passait en Ukraine, _cela nous a pris à peu près quatre secondes de réflexion_. On est contents de l'avoir sous notre toit, on se dit que c'est une famille en moins sous les bombes." En Charente-Maritime, il y en a maintenant au moins une quinzaine. La solidarité est en train de s'organiser pour en accueillir d'autres. Peu à peu, la préfecture et les collectivités vont prendre le relai des associations et des élans spontanés.