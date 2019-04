Les 57 cahiers de doléances du Territoire de Belfort entrent aux archives départementales

Territoire de Belfort, France

C'est une manière d'entrer dans l'histoire : les cahiers de doléances remplis par les habitants du Territoire de Belfort viennent d'entrer aux archives départementales. Ils sont désormais accessibles à la consultation pour tous les citoyens. En tout, 57 ouvrages ont été récoltés par la préfecture. Ils ont été numérisés pour être remontés au niveau national, dans le cadre du grand débat. Leur version papier, elle, sera donc conservée aux archives, aux côtés d'autres cahiers de doléance, plus anciens, qui datent de 1789 !

"En 1789, on demandait déjà les mêmes choses"

À l'occasion de l'archivage de ces nouveaux cahiers de doléances, mis en place en réponse au mouvement des gilets jaunes, le directeur adjoint des archives départementales du Territoire de Belfort, Jean Christophe Tamborini, a remis la main sur des documents plus anciens : "1789 : le roi a envoyé une circulaire à travers toute la France pour demander que dans chaque village (...) on rédige un cahier, où les habitants de France exprimeraient leurs besoins". Jean-Christophe Tamborini a retrouvé dans les archives deux cahiers de doléances remplis à l'époque dans le Territoire de Belfort, et ô surprise, les revendications sont quasiment les mêmes que celles des gilets jaunes. "En 1789 comme aujourd'hui les habitants demandaient une plus grande justice fiscale, une plus grande proximité des services publics, une plus grande proximité judiciaire, ils voulaient pas exemple un tribunal à Belfort" détaille le directeur adjoint des archives départementales.

En 1789, les habitants de Grosmagny demandent au roi plus de neige - Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint des archives départementales

Dans les cahiers de doléances version 2019, on a pu lire des revendications parfois farfelues. Dans ceux datant de 1789, on retrouve aussi quelques demandes qui peuvent sembler étranges, vu de notre époque. "Il y en a une qui est assez étrange si on la regarde aujourd'hui : les habitants de Grosmagny demandent au roi qu'il fasse neiger les trois quart d'une saison" s'amuse Jean-Christophe Tamborini.

La transmission des cahiers de doléances du Territoire de Belfort aux archives a eu lieu en préfecture vendredi 12 avril 2019 © Radio France - Manon Klein

Le Territoire de Belfort, département qui a le plus contribué aux cahiers au sein de la région

Pour revenir au présent, et aux 57 cahiers de doléances remplis en 2019 dans le département, la préfecture assure que le Territoire de Belfort est le département qui, en pourcentage de population, a le plus contribué à ces cahiers dans la région Bourgogne Franche-Comté.