Les 6, 7 et 8 mars, trois jours de collecte essentiels pour les Restos du Coeur

Pendant ces trois jours, Les Restos du Coeur se sont donnés l'objectif dépasser les 9 000 tonnes de denrées collectées soit l’équivalent de 9 millions de repas supplémentaires pour les plus démunis.

Plus de 80 000 bénévoles vous attendent dans plus de 7 000 magasins pour collecter les produits indispensables au fonctionnement de l’association pendant la campagne d’été. Les Restos sont en effet ouverts toute l’année. Patrice Blanc le président des Restos du Coeur le rappelait sur France Bleu mardi dernier :

Allez dans les magasins ce weekend, soutenez la récolte des Restos du cœur, car la crise du coronavirus ne doit pas avoir comme conséquence la disparition de la solidarité, au contraire.

Patrice Blanc, président des Restos du Coeur, lance un appel aux auditeurs Copier

Produits alimentaires non périssables, produits d’hygiène et produits pour bébés : les besoins sont nombreux et divers.

Collecte des Restos du coeur - les besoins

Au programme de ce week-end également :

- vendredi 6 mars à 21h05, la diffusion du concert "2020, Le Pari(s) des Enfoirés" sur TF1 et en simultané sur France Bleu

- la mise en vente dès samedi 7 mars du double CD et du double DVD du spectacle, vendu au profit des Restos du Coeur (chaque produit vendu permet d'offrir 17 repas) - avec un week-end spécial sur France Bleu pour découvrir tous les titres de l'album

- et toujours la boutique éphémère des Enfoirés, ouverte et jusqu'au 15 mars avec en exclusivité des tee-shirts, des sweat-shirts, des magnets, le livre photo souvenirs...