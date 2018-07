Franche-Comté, France

Alors que les premiers clients arrivent à la fruitière de Fontain, dans le Doubs, ce mardi, les fromagers terminent eux leur journée. Une journée d'ailleurs un peu spéciale. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 17 juillet 1958, le décret validant l'AOP Comté était publié au journal officiel. Six décennies plus tard, les 150 fruitières de la filière ont toutes célébré cet anniversaire en apposant une plaque sur toutes les meules produites, ce mardi.

"Fier de faire partie de l'Histoire"

Alors que les 26 meules sont en train d'être moulées, Alexandre Courderot, un des fromagers de Fontain nettoie les cuves. "L'histoire a commencé il y a 60 ans, raconte t-il. Aujourd'hui, nous sommes fier de faire partie de l'Histoire et nous perpétuons cette tradition. _Ça prouve aussi que ce savoir-faire n'a pas disparu_."

Cette plaque verte, en forme de médaillon, et posée à côté de l'étiquette de provenance a beau être symbolique, elle a une importance toute particulière pour les producteurs. "Dans notre société, on est souvent pas assez fiers de ce que l'on produit, explique Claude Vermot-Desroches, le directeur de la fruitière. Dans le Comté, tout le monde est fier de ce qu'il fait, donc autant le célébrer."

L'AOP, signe de qualité

Parmi les clients venus acheter leur(s) morceau(x) de fromage(s), beaucoup cherchent des produits de qualité. "Avec l'AOP, on sait comment le Comté est fait, on sait d'où ça vient et avec quel lait c'est fabriqué, enchaine Patricia, une habitante de Pugey. Ce n'est pas du lait de la ferme des 1000 vaches, vous voyez ? Cet AOP, c'est aussi un peu une fierté franc-comtoise." "Mieux vaut venir ici, qu'aller dans un supermarché où certes on trouve du fromage, mais à la qualité souvent inférieure à celle en fruitière, affirme Didier. Ici, on est sur de la qualité. On sait ce que l'on mange."

Toutes les meules fabriquées, ce mardi, sont maintenant en caves. Et il faudra attendre au moins six mois pour les déguster, voire un peu plus en fonction des durées d'affinage.