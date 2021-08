Les 659 gîtes d'Indre-et-Loire complets pendant la première quinzaine d'août : une première depuis cinq ans

Les 659 gîtes et chambres d'hôtes sont complets durant la première quinzaine d'août. Ca n'était plus arrivé depuis cinq ans. Une performance qui se produit après un mois de juillet déjà meilleur que les précédents, avec un taux d'occupation moyen de 88%. En moyenne, en Touraine, la fréquentation des gites de France depuis début juillet est en hausse de plus de 11 points par rapport à l'été 2019, l'année de référence avant le Covid. Paradoxalement, c'est sans doute la situation sanitaire actuelle qui est la principale raison de ce succès, selon Fabienne Houdayer, la directrice des gites de France Val-de-Loire Tourisme :

Dans un gite à la campagne, on est chez soit, on est à l'air libre, il y a une liberté, une simplicité, une sécurité dans ce type de vacances. Et comme les Français sont plus nombreux à être restés en France, ça a amené plus de demandes - Fabienne Houdayer

La météo maussade sur une très grande partie de la France a pu également profiter à la Touraine

La météo a été très humide en Touraine, durant le mois de juillet, mais comme elle l'a été au moins autant sur la majeure partie du pays, ça n'a pas été un élément en défaveur de l'Indre-et-Loire. Au contraire, même, peut-être, selon Fabienne Houdayer : "probablement que ça a joué. Le mauvais temps, en Touraine, ce n'est jamais vraiment un problème car l'Indre-et-Loire est un département dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de monuments à visiter. Souvent, ce n'est pas le cas en bord de mer et ça peut donc inciter certaines personnes à réserver chez nous".

Reportage à Joué-les-Tours, chez Bernard et Véronique Grandsagne, les heureux propriétaires d'une longère pour cinq personnes qu'ils louent aux vacanciers depuis 2003.