Les 77 salariés de Maxam à Mazingarbe n'ont toujours pas été payés

L'usine chimique de Mazingarbe est à l'arrêt depuis le mois de juin. L'actionnaire principal installé en Espagne a décidé de la céder, mais faute de repreneur elle risque la liquidation judiciaire et les salaires du mois d'octobre n'ont toujours pas été payés.

Quand les 77 salariés de l'usine Maxam de Mazingarbe, dans le Pas-de-Calais, ont appris au printemps que leur usine cesserait toute production à partir du 22 juin pour au moins un mois, ils ont senti le vent du boulet. "A cette date la cuve d'ammoniaque qui sert de base à la production des produits dérivés aurait été à son plus bas niveau" explique Stéphane Hugueny, membre du comité social et économique (CSE). Alors trois jours avant la date fatidique, les ouvriers se sont mis en grève pour conserver leur outil de travail et surtout leur matière première.

Résultat, la "sphère" comme on l'appelle est restée remplie de plus de 1000 tonnes du précieux produit. "Comme une garantie" pour les ouvriers de site classé Seveso seuil haut, c'est à dire hautement dangereux.

De fait, l'actionnaire espagnol a très vite annoncé son intention de céder le site de Mazingarbe. Une période de conciliation s'est alors engagée qui devait permettre de trouver un éventuel repreneur. Mais 4 mois plus tard, le seul repreneur qui s'était manifesté s'est finalement désengagé et plus personne n'envisage de relancer l'activité à Mazingarbe.

Si aucun repreneur ne se manifeste, le 25 novembre l'entreprise risque la liquidation judiciaire. En attendant, les salariés qui ont déposé un préavis de grève ont été réquisitionnés par les pouvoirs publics afin d'assurer la sécurité du site.

"Aujourd'hui on attend une prise de position des pouvoirs publics pour assurer l'avenir des salariés et un plan social qui vaille le coup et que les actionnaires de Maxam prennent leurs responsabilités notamment pour la dépollution du site" déclare olivier Bouchez, le porte parole des ouvriers.