Fontaine Daniel, Saint-Georges-Buttavent, France

L'activité de l'entreprise Toiles de Mayenne va se poursuivre à Fontaine-Daniel, et les 84 salariés vont garder leurs emplois. Le tribunal de commerce de Laval a rendu sa décision ce mercredi. Une audience a eu lieu le 13 juin, concernant l'avenir de la société. Sur la table, six offres : cinq plans de cessions et un plan de continuation. Et c'est finalement cette dernière proposition qui a été validée par le tribunal de commerce.

C'était la seule offre qui proposait de "tout" reprendre. Le site de Fontaine Daniel, les 84 salariés, mais aussi les dettes de l'entreprise. Toiles de Mayenne avait été placé en redressement judiciaire il y a presque un an, le 5 juillet 2017. Selon le tribunal de commerce, les dettes s'élèvent à plus de 3 millions d'euros. L'entreprise devra en éponger plus de 2 millions sur 10 ans.

Un nouveau directeur général et de grandes ambitions

A la tête des Toiles de Mayenne, un nouveau patron : Jérôme Couasnon, qui devient directeur général. C'est un homme d'affaire originaire du Mans, il travaille en région parisienne. Il est à la tête du groupe d'investisseurs impliqués dans ce plan de continuation... Un plan ambitieux, le nouveau dirigeant veut ouvrir un magasin Toile de Mayenne à Paris, quartier Haussmann. Il veut aussi développer l'activité de l'entreprise à l'internationale, travailler avec des architectes décorateur et des tapissiers. Pour le faire, il a prévoit d'investir dans l'entreprise. Un plan de près de 500 000 euros, notamment pour de nouveaux équipements de tissage et le nouveau magasin.