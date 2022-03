En grève, les 84 salariés de Rafer à Dieuze inquiets pour leur avenir

Plus d'un an après l'arrivée d'un nouveau repreneur, les salariés de Rafer à Dieuze ont enclenché un mouvement de grève pour faire entendre leurs doutes sur la gestion de l'entreprise. Ils ont essayé d'en discuter ce mercredi avec le directeur.

Il y a 15 mois, les salariés de Rafer à Dieuze reprenaient confiance. L'arrivée du repreneur de l'ancien GGB, fabricant de pièces industrielles, ne s'accompagnait pas de suppressions d'emplois. "Le directeur m'a dit qu'il allait gérer l'entreprise comme un père de famille", se souvient Christophe, salarié ici depuis 32 ans. Mais ce mercredi, il écrit avec ses collègues "Papa où t'es ?" sur une banderole lors d'un mouvement de grève en cours depuis jeudi dernier.

Dialogue difficile

Papa, c'est le directeur de Rafer, avec qui les salariés aimeraient discuter de l'avenir du site. A raison de deux heures de débrayage tous les jours depuis jeudi dernier, ils font savoir leurs craintes quant à l'avenir du site. Le syndicat Force ouvrière évoque notamment des fournisseurs impayés, dont le principal, qui compterait 600 000 euros de retard. "Si nos fournisseurs ne nous amènent plus les pièces essentielles pour que l'on fonctionne, on ne produira plus, donc il y aura des conséquences", poursuit Christophe.

Papa n'est pas content

Ce mercredi, le directeur de Rafer était justement de passage à Dieuze pour un CSE. Lors de son arrivée en taxi, il n'a pas tenu à parler aux salariés en grève, ce qui a agacé Christophe. "C'est décevant, un manque de respect." Une colère qui ne s'est pas calmée ensuite lors de la réunion au cours de laquelle, le directeur aurait, selon le syndicat FO, répondu à la banderole qu'il a vue à l'entrée. "Papa n'est pas content", aurait-il dit selon le syndicat, en comparant les employés à des enfants gâtés. La grève n'est donc certainement pas prête de se terminer.