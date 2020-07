Les abattoirs Arcadie placé en redressement judiciaire : 1000 emplois menacés dans le Sud-Ouest

Sans surprise, le groupe Arcadie Sud-Ouest, basé à Rodez (Aveyron), s’est déclaré en cessation de paiement. Le tribunal de commerce de Montpellier (Hérault) a placé enredressement judiciaire la société le mardi 30 juin.

Le tribunal a nommé deux administrateurs judiciaires, afin d’étudier le ou les repreneurs potentiels. Visiblement, tout ira très vite. La période d’observation est d’un seul mois. En attendant, le travail continue dans les abattoirs et les salaires sont payés par l’ags Le régime de garantie des salaires.

14 sites et 1000 salariés

Arcadie, ce sont 14 sites (13 abattoirs + le siège social à Rodez ) dans le Sud-Ouest. Le groupe qui est installé dans la périphérie de Rodez, mais aussi dans le nord Aveyron, Auch, Cahors, Gramat, Tarbes ou encore Montauban. L’an passé, l’entreprise employait 1006 personnes, dont 963 CDI. Et les difficultés se sont accélérées pendant la crise sanitaire. Le confinement pourrait lui avoir été fatal. Une partie importante du chiffre d’affaires n’a pas pu être réalisée notamment pendant les fêtes de Pâques. Mais pour les syndicats, les difficultés sont structurelles. La filière viande est très concurrentiel.

Bigard, Unicor et Elivia

En tout cas, maintenant les choses doivent aller vite. Car, les abattoirs travaillent avec de la matière vivante. La production ne peut pas s’arrêter. Le scénario qui semble le plus probable, c’est que, d’autres abattoirs rachètent les sites Arcadie et se les partagent. Le géant Bigard se serait positionné en Dordogne et dans le Gers. Les choses sont très avancées pour Unicor sur le site de Rodez. Elivia est aussi dans la course. Les éleveurs cherchent à s’organiser pour reprendre les plus petits sites comme celui de Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans le nord Aveyron. Car un abattoir trop loin, ce sont des coûts supplémentaires pour les agriculteurs.

Arcadie, décidément dans la tourmente, puisque c'est cet abattoir qui a aussi montré du doigt dans une vidéo de L214 la semaine passée. La préfecture de l'Aveyron a confirmé que seule la filière ovine de l'abattoir a été fermée pour le moment. La filière bovine continue de travailler. L'enquête se poursuit.