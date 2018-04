Indre-et-Loire, France

Les usagers de la SNCF, à leur tour, sont appelés à la grève. Une grève de présentation des abonnements TGV, TER, RER et Intercités. 27 associations d'usagers participent à ce mouvement.

Un faux "billet de train" à faire circuler sur les réseaux sociaux et à présenter aux contrôleurs

Les 4000 abonnés de la ligne TGV Tours-Paris sont appelés à se joindre au mouvement, même si David Charretier, le président de l'association, a bien conscience des limites de ce mode de protestation :

C'est symbolique car nos abonnements on les paye tous les mois en amont, mais nous avons très peu de moyens d'action". Le président de l'association des abonnés du TGV Tours-Paris

Un abonnement mensuel Paris-Tours coûte autour de 600 euros. Chaque journée de perturbations, c'est environ 30 euros de perdus, selon David Charretier. Il espère donc que, comme c'est déjà arrivé dans le passé, la SNCF proposera des indemnisations.

La SNCF a déjà accordé des compensations, sous forme de remboursement ou de bons d'achats, par le passé

Il appelle aussi les abonnés à imprimer un faux billet de train à présenter aux contrôleurs, et à diffuser sur les réseaux sociaux : un billet sur lequel de nombreuses revendications sont écrites : On y lit par exemple : "abonnement payé pour un service non-rendu" ou encore "Pour le retour au service triple A : Avertis, Assis, A l'heure". On remarque tout de même aussi un message qui ressemble à un appel au calme, en cette période de fortes tensions : "respectez les contrôleurs SNCF, ils ne font que leur travail".

L'association aimerait par ailleurs que la SNCF ou les élus locaux fassent davantage de pédagogie pour expliquer le contenu de cette réforme.