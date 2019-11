Le site nord-isérois fait partie des neuf magasins Conforama qui pourraient être repris par But.Reste à voir si cet intérêt se confirme, et quelles seraient les conditions de cette reprise.

Les Abrets : Vers une reprise du magasin Conforama par But ?

Les Abrets, France

Ce vendredi matin, les salariés du Conforama des Abrets seront à nouveau devant leur magasin, pour maintenir la pression alors que s’achèvent les négociations sur le plan de départ volontaire, mais aussi pour rester mobilisés alors qu’une alternative se fait jour quant à l’avenir du site.

Conforma attend une offre ferme

Conforama veut fermer 32 sites en France, dont ceux des Abrets et de Grenoble pour notre département. Cela représente 1900 emplois dans le pays, 62 en Isère.

Mais mercredi, les syndicats ont appris, au cours d’un CCE, que But, une autre enseigne d’ameublement s’intéressait de près à plusieurs magasins menacés de fermeture. Celui des Abrets est l’un d’eux, comme ceux d’Avallon (Yonne), de Château-Thierry (Aisne), de Chelles (Seine et Marne), de Morsbach (Moselle), de Saint-Dié (Vosges), de Cosne sur Loire (Nièvre), de Saint-Genis Pouilly (Ain), et de Millau (Aveyron).

Conforama a demandé à son concurrent de lui faire une offre ferme ce vendredi.

Quelles conditions si cette reprise devenait effective ?

Même si But venait à faire une offre, reste à voir ce que cela impliquerait pour les salariés. L’enseigne prévoirait de reprendre 136 salariés, alors que les neuf sites emploient aujourd’hui 200 personnes. De même, les rémunérations et l’ancienneté ne seraient pas forcément conservées. Conséquence, le délégué syndical FO des Abrets, Salim Radjah reste « prudent » sur cette possible reprise.