Les ACC obtiennent le marché de rénovation du métro parisien

Ils l'attendaient depuis des mois. La RATP vient enfin d'attribuer à l'entreprise clermontoise le marché de rénovation des rames MF77, celles qui équipent les lignes 7 et 8 du métro parisien.

L'appel d'offre de ce marché est terminé depuis la mi-juillet. Les plis ont été ouverts fin septembre mais depuis, les ACC étaient dans l'attente. Même si les rumeurs parisiennes étaient encourageantes, il fallait attendre que le conseil d'administration valide le choix des ACC, c'est chose faite depuis ce vendredi.

L'obtention de ce marché était vitale pour les Ateliers de Construction du Centre. Ils sont en grande difficulté depuis deux ans et la fin de la rénovation des rames MI84 du RER parisien. Depuis, la rénovation de rames du tramway de Grenoble, de voitures de l'Orient Express ou encore d'une rame TER de la région ne suffisaient pas à assurer du travail aux 288 salariés, qui ont dû subir de longues périodes de chômage technique.

Une rame dès la fin février

Pour le moment, une première tranche ferme est actée et porte sur la rénovation de 86 rames, pour un montant de 50 millions d'€uros. Mais au total, ce sont 130 rames de 5 voitures chacunes qui doivent être rénovées, 650 caisses au total qui seront totalement remises à neuf. Il faut dire qu'elles ont été mises en service il y a une bonne trentaine d'années, entre 1980 et 1986. La RATP avait même pris soin à l'époque de leur offrir une marraine prestigieuse, Mireille Darc. Elles ont besoin d'une sérieuse remise à niveau pour pouvoir circuler encore une quinzaine d'années. Tout l'intérieur sera refait dans les ateliers de la rue du Pré la Reine, en particulier les sièges et les éclairages. En revanche, les ACC ne toucheront pas à la partie motrice.

Une rame MF77 sur la ligne 7 du métro parisien © Radio France - Emmanuel Moreau

La première rame devrait arriver d'ici la fin du mois. Elle va servir de prototype. Une fois les chaînes de production installées, deux à trois rames devraient être traitées par mois, ce qui assure du travail pour au moins quatre ans. Seul petit regret, la bonne nouvelle est tombée après la fin du travail ce vendredi, les salariés ne pourront fêter cela que lundi prochain. La fin d'un long combat mené par les salariés et la direction de l'entreprise.