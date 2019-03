Les accidents causés par des automobilistes non assurés coûtent de plus en plus cher

Le nombre d'accidents de la route provoqués par des conducteurs non assurés a bondi de 12% en cinq ans. Selon l'estimation effectué en 2017 par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). 800.000 conducteurs roulerait sans assurance en France.

109 morts et 10.000 blessés

L'an dernier, les accidents de la route provoqués par des conducteurs sans assurance ont fait 25 973 victimes. Parmi elles, 109 sont décédées et 9 518 ont été blessées.

Dans le détail, sur les 30.873 victimes de la circulation automobile prises en charge par le FGAO, 25.973 ont été victimes de conducteurs non assurés, 3.772 de conducteurs non identifiés et 1.128 de conducteurs non garantis, c'est-à-dire dont l'assureur a contesté la couverture, comme par exemple en cas de fausse déclaration.

Un tiers des non assurés est au chômage

Une bonne partie de ces conducteurs non assurés dit ne pas avoir les moyens d'être en règle. Un tiers est au chômage selon l'étude. Plus des trois-quarts (76%) étaient des hommes et plus de 46% étaient âgés de moins de 30 ans. 6% des auteurs non assurés ont même entre 18 et 20 ans. L'étude souligne aussi que plus de 80% des ces accidents impliquant des conducteurs non assurés sont survenus sur des routes communales et départementales.

"Ils vont payer toute leur vie"

Les automobilistes qui roulent sans assurance s’exposent à une véritable mort sociale. En ne respectant pas cette obligation, en cas d’accident, ils devront verser des sommes souvent colossales, de plusieurs millions d’euros.

Leurs victimes sont indemnisées par un fonds public qui poursuivra ensuite les chauffards. En 2018, la facture a explosé : 119 millions d'euros versés, + 32% en cinq ans essentiellement dû à la hausse des indemnités versées en dommages corporels.

"J’interviens dans ces affaires pour les victimes mais je reconnais que, pour les auteurs, les conséquences sont terribles, même disproportionnées. Des personnes, souvent des jeunes sans trop de moyens, vont payer toute leur vie", relève Me Frédéric Bibal, spécialisé en droit du dommage corporel dans le Figaro.

L'amende pour défaut d'assurance est de 3 750 € avec suspension ou annulation du permis et confiscation du véhicule.