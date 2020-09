Les acteurs toulousains de l'événementiel en "alerte rouge"

Le secteur de l’événementiel navigue à vue, plus que jamais. Après le confinement, après un été où les rayons de soleil pour la filière ont été rares, les professionnels de Toulouse s’attendent à une autre vague d’annulations, alors que les conditions sanitaires se durcissent à nouveau par endroits, comme à Bordeaux ou Marseille.

Pour alerter sur la gravité de la situation, ils vont notamment éclairer en rouge plusieurs bâtiments de Toulouse, ce mercredi 16 septembre au soir. A partir de 21h seront éclairés le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la Chambre de Commerce, la Halle de la Machine, le Bikini, l’hôtel Pullman Toulouse Airport et le Mercure Saint-Georges. Tous les professionnels se rejoindront ensuite au Bikini, la salle de spectacles bien connue de la Ville Rose, dont la programmation musicale est aujourd'hui réduite à néant.

Des pertes colossales, des emplois durablement menacés

Les conséquences de la crise sont différentes selon les métiers. A Toulouse et autour, le secteur a perdu entre 40 et 60% de son activité. Jusqu’à 80% pour les traiteurs, voire 90% pour certaines agences événementielles.

Le collectif "Alerte rouge" a chiffré à 8 millions d'euros par semaine la perte du chiffre d'affaires des professionnels toulousains. Des agences aux hôtels, en passant par les prestataires techniques (éclairage, son), les domaines de réception, etc. Selon ce collectif, 9.000 emplois sont touchés, rien que dans la région de Toulouse.

Timidement, quelques mariages et séminaires

Depuis le déconfinement, certains salons, foires sont certes organisés, mais de bien moindre ampleur, avec une jauge de spectateurs limité à 5.000. Les organisateurs sont d'ailleurs tributaires des décisions préfectorales.

Avec l’été puis la rentrée, il y a quand même eu quelques mariages, et quelques séminaires. De quoi faire rentrer un peu d’argent, et faire travailler les prestataires techniques et traiteurs. Mais beaucoup d’acteurs sont tout près du dépôt de bilan, malgré les aides de l’Etat, et le chômage partiel.

Côté festivals, les gros s’en sortiront a priori, comme Garorock à Marmande, (propriété du groupe privé Vivendi), ou ceux largement soutenus par les collectivités locales, comme Jazz sur son 31, créé par le Conseil Départemental de Haute-Garonne. Pour les autres, l’avenir est un gros point d’interrogation, notamment pour Jazz en Comminges, à Saint-Gaudens. Le fondateur Pierre Jammes rappelle que lors de l'édition 2019, seuls 18% de ses recettes venaient de l'aide publique. Il dépend aujourd'hui principalement de plusieurs partenaires privés et de la billetterie : "si on n'a pas ça, on est très très fragilisés".

Une soirée de soutien pour "Jazz en Comminges", et le monde du spectacle

Comme d'autres, le festival prévu au printemps a tenté un report à l’automne, mais vu l'ambiance, il a dû se raviser, et tout annuler, pour se concentrer sur 2021. Vu le contexte, faire venir des artistes des Etats-Unis relevait aussi d'une mission impossible. "On avait mis en route l'édition 2020 de manière normale, on avait engagé beaucoup de frais, payé des acomptes pour des musiciens, mais aujourd'hui ces dépenses sont perdues" explique Pierre Jammes.

C'est peut-être un nouveau départ, car les choses ne seront plus jamais comme avant.

Une soirée de soutien à Jazz en Comminges, mais aussi au monde du spectacle en général, est ainsi prévue le samedi 26 septembre à Saint-Gaudens. Pierre Jammes espère pouvoir rassembler 500 personnes.

Le fondateur du festival commingeois se veut toute fois optimiste pour 2021 : "on va essayer de faire le festival, mais avec quelques soucis". Il dit réfléchir à rogner sur certaines dépenses, notamment la communication, mais en appelle aussi à la responsabilité de tous : "c'est peut-être un nouveau départ, car les choses ne seront plus jamais comme avant. Peut-être que les agents de musiciens devront comprendre qu'il faudra être moins gourmand pour les cachets. Tout le monde devra faire un effort !"

Mais de toute façon, quel que soit le soutien financier, quels que soient les coûts de production, tout dépend du public : s’il ne sent pas en sécurité, il ne vient pas, et met en péril un événement.