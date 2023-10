“Les actionnaires viennent dévaliser la ville” - colère d’Arnaud Viel, le chef étoilé d’Argentan

Après le licenciement, en début d'année, de 70 employés de Place du Marché, ex-Toupargel, un nouveau coup de massue économique frappe Argentan : le sous-traitant automobile Marelli envisage de fermer son usine début 2024 . Les 167 salariés pourraient être licenciés à l'issue d'un plan social qui leur a été annoncé ce mercredi 4 octobre.

Cet enchaînement fait vivement réagir Arnaud Viel, le chef étoilé du restaurant La Renaissance, à Argentan. Il lance un véritable cri du cœur pour l’avenir de sa ville en dénonçant le capitalisme : “On est tributaire de ses investisseurs. Je ne sais pas comment on les appelle ces gens-là (...) qui viennent pour dévaliser la ville” s’indigne Arnaud Viel, installé depuis 27 ans à la tête de son établissement.

“Nous on vient pour apporter la plus-value à la ville, montrer qu'il y a des choses qui vont bien quand même ! On fait de la cuisine, on donne du bonheur. Je veux avoir des équipes qui restent avec moi, j'ai des garçons avec moi depuis plus de 20 ans. Argentan ne doit pas être un mouroir économique” s'irrite le célèbre chef ornais, récemment lauréat du Trophée Gault & Millau d'Or 2023 Normandie