Les adieux des habitants de Brantôme à leur Trésorerie

L'agence de Brantôme des Finances publiques a définitivement fermé ses portes ce jeudi 12 août à midi. Comme pour celle d'Excideuil et Thiviers, l'activité est désormais centralisée à Nontron. À présent, pour accéder à ce service public, il faudra contacter l'agence par mail jusqu'au 31 août prochain, date de la fermeture définitive de leurs locaux.

Ca va nous manquer - Anne-Marie, habitante de Brantôme

Dès le mois de novembre, cette agence deviendra une Maison France Service. Un employé de la commune sera présent 26 heures par semaine pour aider les administrés dans leurs démarches en ligne pour l'accès à neuf services publics différents. Anne-Marie, habitante de Brantôme depuis 49 ans se désole de voir ce service public de proximité fermer définitivement "ça va nous manquer" et se rappelle de l'aide constante que pouvait apporter les salariées de l'agence "quand on a quelques petites choses à leur demander, bien sûr on y va !".