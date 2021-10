Les AEHS de Moselle expriment leur ras-le-bol dans la rue

AEHS comme "abandonnés, exploités, sous-payés, humiliés." Avec sa fille qui porte la pancarte, Sandra est venu de Forbach pour grossir les rangs de la manifestation organisée devant la DSDEN (direction départementale des services de l'éducation nationale) de la Moselle à Metz. Cela fait 14 ans qu'elle accompagne des élèves handicapés dans leur scolarité. "Quand j'ai commencé, on travaillait dans une école, on avait un enfant. Maintenant dans mon école, plusieurs enfants sont suivis par une seule AESH : une heure avec un, puis une heure avec un autre, puis un autre..."

C'est pas possible de travailler dans ces conditions la, les enfants souffrent de ça

Cette année, Sandra accompagne un enfant lourdement handicapé dans une école du quartier du Wiesberg. 24h de travail par semaine pour moins de 800 euros par mois. Et l'impression de ne pas être entendu ou considéré par les différentes composantes de l'Education Nationale. "On est des invisibles" complète Noëlle, qui travaille dans quatre établissements de Metz et une classe ULIS, "donc ça fait 7 ou 8 enfants." Elle est en CDD, même salaire, "heureusement que nous avons celui de mon conjoint" et même colère. "On m'a encore changé mon emploi du temps il y a deux jours. Il faut aller la, puis aller la... Ca m'épuise."

Je ne sais plus le sens de mon métier

Pourtant, elle s'y sent utile, quand elle constate les progrès des élèves qu'elle accompagne. Seule cette évocation lui redonne le sourire. "Il y a tellement de belles choses à réaliser" confie t-elle avec amertume.