Pilote de chasse, pilote de ligne, mécanicien ou instructeur, un certain nombre de pilotes amateurs formés à Joigny ont trouvé leur voie dans le secteur de l'aéronautique. Constance et Sandy, deux jeunes pilotes joviniens pourraient bien prendre le même chemin

Joigny, France

Sandy et Constance ont la même passion tous les deux. Celle de voler. « Voir tout le paysage comme un oiseau, c'est vraiment une sensation de liberté. »

Sandy à 17 ans , il est monté dans un avion pour la première fois à l'âge de 13 ans. Il devrait obtenir son brevet de pilote l'été prochain.

Un sentiment de liberté, on se sent léger : Constance

A 21 ans Constance est plus expérimentée avec son brevet en poche depuis 4 ans. Mais elle garde un souvenir impérissable de son premier vol en solo. « Les instructeurs nous font confiance et nous permettent de voler seul pour la première fois. Et d'un autre côté c'est un sentiment de liberté, on se sont léger.Complètement libre de tout mouvement avec cette expérience de la troisième dimension dans les airs. »

Constance et Sandy deux jeunes pilotes d'avion joviniens ont trouvé leur vocation. Le reportage de Damien Robine Copier

Sandy installé dans le cockpit du ROBIN-DR- 400, l'avion dans lequel il a appris à piloter. Un avion construit à Dijon. © Radio France - Damien Robine

Que l'avion soit petit ou gros peu importe, du moment que je vole : Sandy

Et les deux jeunes joviniens ont la même idée en tête . Trouver un métier dans l'aviation. Après le brevet de pilote, Sandy va continuer ses études et ensuite tout consacrer à sa passion. « Essayer de rentrer dans l'armée de l'air. Enfin moi ce que je veux, c'est voler. Après l'avion, qu'il soit petit ou gros peu importe. Du moment que je vole, ça m'intéresse. »

Luc Jobert le président de l'aéro-club a vu un certain nombre de pilotes amateurs formés à Joigny trouver leur voie dans le secteur de l'aéronautique. Copier

Quant à Constance elle a pris de l'avance en intégrant une école d'ingénieur en aéronautique, avec une idée en tête. « Il y a un domaine qui m'intéresse en particulier, c'est celui des essais en vol. Chaque pièce et chaque avion est un jour testé en vol. Et là dedans, il y a des pilotes et des ingénieurs qui sont impliqués . Cela réuni ce qui m’intéresse le plus, c'est à dire mes connaissances de pilote et d'ingénieur. «

Avec pour Constance , une première expérience professionnelle l'été dernier qui restera gravée dans sa mémoire . Air France l'a engagé comme hôtesse de l'air sur des longs courriers. Destinations New York , l'Asie ou l'Afrique qui lui ont donné l'envie de prendre une année sabbatique pour voyager. En avion bien entendu.