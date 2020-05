Les aéroports de Corse se préparent à monter en puissance

La date du 15 juin est surlignée sur les agendas des infrastructures aéroportuaires européennes. Cette date a été avancée par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat au tourisme après la réunion avec les ministres européens en charge du tourisme. Une décision sera prise ce jour-là sur la possibilité de voyager entre les pays de l’Union Européenne.

Et forcément, cette perspective réjouissante invite les aéroports insulaires à se mettre en ordre de marche. D’ailleurs une augmentation progressive des rotations est déjà annoncée.

A compter de la semaine prochaine, les liaisons aériennes avec Nice et Marseille devraient reprendre un rythme plus soutenu. Puis, début juin, en plus d'Air Corsica, les compagnies low cost, Volotea et Easyjet devraient reprendre un programme de vols réguliers. « Il y a aujourd’hui très peu d’avions. Mais à partir du 2 juin il y aura des réouvertures de lignes. Puis à compter du 15 juin, je pense que nous aurons retrouvé une situation presque normale » indique le président de la CCI de Corse.

Le retour à la normale est très attendu par la Chambre de commerce et d'industrie, gestionnaire des plateformes portuaires et aéroportuaires. Il se fera dans le respect des règles sanitaires, « c’est primordial » précise Jean Dominici. Mais il estime que « l’aspect sanitaire ne doit pas être en opposition avec la relance économique. Il faut éviter qu’au mois de septembre trop d’entreprises déposent le bilan. Ce serait une catastrophe». Pour parer au mieux à cette situation inédite, la CCI de Corse a pris attache avec de nombreux aéroports internationaux pour savoir comment ils procèdent sur leurs sites respectifs.

10.000 masques offerts par la Chine

La CCI de Corse a, par ailleurs, réceptionné un colis de 10.000 masques grand public, offerts par la chambre de commerce de Chongming (district de Shangaï en Chine). Un territoire avec lequel des liens commerciaux ont été tissés ces deux dernières années.