Les AESH de Corse manifestent (encore) pour vivre dignement

« Nous vivons sous le seuil de pauvreté et l’éducation nationale n’a aucune considération pour nous ». Les AESH sont partagées entre colère et résignation. Colère face à leur employeur, l’Education Nationale et résignation alors qu’elles sont dans la rue pour la 4eme fois en quelques mois.

Une nouvelle fois, les AESH sont sous les fenêtres de leur employeur direct, l’Inspection Académique de Haute-Corse. « Nous ne serons pas reçus, visiblement, on a pas de temps à vous consacrer » scande Charles Casabianca devant une vingtaine d’Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap. Qu’importe, c’est à Ajaccio, devant le Rectorat qu’aura lieu la prochaine manifestation…

« Après 8 ans en CDD, je touche 700 € par mois !!! »

Parmi les revendications principales des AESH, il y a la revalorisation de leur salaire, la régularisation de leur situation et l’accès à un plan de formation. Céline est AESH dans la plaine orientale. Son quotidien ? « je m’occupe d’un enfant autiste et je n’ai eu aucune formation pour cela »

Celine, AESH titularisée après 8 ans de CDD Copier

Employées une vingtaine d’heures par semaine ( la profession est féminine à 95 % ), ces personnelles de l’éducation nationale perçoivent un salaire particulièrement bas, 750 euros par mois sur le continent, 600 en Corse, selon les manifestants. De plus, certaines d’entre-elles prennent désormais en charge plusieurs enfants, scolarisés dans des établissements différents. Impossible, donc, de cumuler les emplois pour joindre les deux bouts. " De la main d’œuvre à bon marché ? " Charles Casabianca n’est pas loin de le penser...

Rassemblement devant les locaux de l'Inspection Académique de Bastia © Radio France - Didier Arnoux

Charles Casabianca, secrétaire général de la CGT de Haute-Corse Copier

Soutenus par l'intersyndicale CGT, FSU, SNUIPP, SNALC, les AESH espèrent une évolution de leur statut et conditions salariales. Elles ne baisseront pas les bras et comptent multiplier les interventions dans les prochaines semaines ….

Avec Leria Maria Musso