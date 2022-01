Les agences d'intérim manquent de bras dans les Alpes-Maritimes

Comment assurer des remplacement pour cause de Covid-19 quand ses intérimaires sont eux-mêmes covidés ? C'est le casse-tête en ce début d'année des agences d'intérim.

Dans les Alpes-Maritimes, certaines agences ont du mal à faire face à la vague Omicron : "On a 30% d'intérimaires positifs au Covid-19 en ce moment, témoigne Maëva Ferraro de l'agence Interima à Carros, ça complique beaucoup les choses, surtout que nos clients ont aussi beaucoup de cas positifs parmi leurs permanents, et ils ont plus de besoins."

A l'agence Connect de Nice, Johanna Levy passe sa journée à refaire ses plannings. © Radio France - Théophile Vareille

Impossible de répondre à toutes les demandes

La situation est similaire chez l'agence d'intérim médical Connect à Nice, comme l'explique la responsable Johanna Levy : "On est sur un roulement de 20% de covidés, _beaucoup de maisons de retraite ou de cliniques nous appellent à la dernière minute, mais parfois on ne peut pas répondre à toutes leurs demandes_, on fait au mieux mais on a aussi nos limites."

Si le secteur médical est particulièrement sous tension, ce n'est pas seul. "C'est très compliqué dans le transport et la logistique aussi, détaille Maëva Ferraro, ce qui est en lien avec la vente et livraison via internet." La situation ne devrait pas s'améliorer avant une amélioration de la situation sanitaire.