Les agences de voyage berrichonnes prennent leur mal en patience

Pierre Doucet est le patron des agences "Terres d'Ailleurs" au Blanc et à Châteauroux

Qu'elle est loin, l'époque des grands voyages en toute insouciance. Période compliquée pour les agences qui vendent des séjours aux quatre coins du globe ou même en France. Pierre Doucet est le patron des agences "Terres d'Ailleurs" au Blanc et à Châteauroux, ses cinq salariés sont au chômage partiel. "Aujourd'hui nous sommes à la disposition des clients. Nous avons des reports à faire, la gestion des fonds qui ont été confiés par les clients et qu'ils doivent récupérer." Quid des réservations, notamment pour les vacances de février ? "Nous en avons. Bien moins, que ce que nous avons, et pour aller en France parce qu'on essaye essentiellement de rester proche de son domicile. Ou à l'inverse dans les Dom-Tom ou des lieux où le test PCR n'est pas forcément obligatoire, je pense à la République Dominicaine".

Pierre Doucet, malgré les difficultés du moment, tient à rester optimiste. Même si actuellement ses équipes sont au chômage partiel.