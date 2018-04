A l'appel de la fédération CGT Mines-Energie, les électriciens et gaziers vont cesser le travail ce jeudi. Ils dénoncent la dégradation du service public. Des coupures d'électricité sont prévues dans certaines entreprises.

Clermont-Ferrand, France

L'appel à la grève est national et a été lancé par la CGT Mines-Energie ce mercredi matin. Les électriciens et gaziers d'Auvergne vont rejoindre le mouvement.

2 000 emplois risquent d'être supprimés, 80 en Auvergne

Pour Rémi Coupas, secrétaire général CGT Mines-Energies du Puy-de-Dôme, il s'agit de lutter contre la privatisation et défendre "un modèle énergique public qui rejoint les besoins des usagers." "Si on continue l'ouverture du capital, on va sur une augmentation forte des tarifs d'électricité" craint Rémi Coupas. Il dénonce également des suppressions d'emplois, "_2 000 au niveau national, dont 80 en Auvergne chez Enedis"_. 15 emplois salariés sont menacés de suppression à Montluçon.

Des coupures d'électricité dans des entreprises ciblées

La fédération prévoit des actions ce jeudi, mais elles n'impacteront pas les usagers. "Il s'agit des coupures d'électricité ciblées dans des entreprises ou sur certains secteurs de production où il y a du personnel en lutte". Dans le Puy-de-Dôme, les Robins des Bois de l'énergie prévoient aussi de réalimenter les personnes privées d'électricité qui sont en situation de précarité énergétique.

La direction d'Enedis en Auvergne n'a pas souhaité commenter cette journée d'action.

La grève est reconductible. Une assemblée générale aura lieu ce jeudi à 9h30. La fédération sera aussi présente dans la manifestation. "On a besoin de cette convergence des luttes. On se rend bien compte que si on est chacun dans notre petit coin, c'est difficile." A Clermont-Ferrand, la manifestation aura lieu place du 1er mai dès 10h30.