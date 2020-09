Les agents de la maison d'arrêt de Metz-Queuleu appelés à la grève ce lundi

Le quotidien de la maison d'arrêt de Metz-Queuleu risque d'être très perturbé ce lundi par un mouvement de grève lancé par cinq syndicats de la prison messine.

Gestion du personnel "calamiteuse"

En réponse à cet appel, une cinquantaine d'agents manifestaient à l'aube devant la porte de l'établissement selon Cédric Kugaczynski, délégué Force Ouvrière. Les surveillants de prison dénoncent "une gestion du personnel plus que calamiteuse et qui pose beaucoup de problèmes" explique le syndicaliste qui pointe un management inadapté et une absence de dialogue social avec la direction.

Des caméras qui dérangent

Parmi les motifs de grogne figure aussi le déploiement de caméras de vidéosurveillance au sein de la maison d'arrêt. "Les caméras qui étaient censées nous protéger en cas d'agression ou d'incident servent en fait à fliquer les surveillants" pointe Cédric Kugaczynski qui déplore également "des promesses de groupes de travail ou de concertation pour faire avancer les choses dans le bon sens" restées sans réponse.