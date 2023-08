Les agents de trois sites touristiques de Dordogne en grève contre une ouverture le samedi

Le mouvement de grève a débuté ce jeudi 10 août, en pleine saison touristique. Depuis, entre quatre et sept agents sont en grève chaque jour sur la douzaine en poste pour protester contre cette volonté de la direction de ces trois sites situés aux Eyzies (Dordogne) d'ouvrir le samedi. "C'est un bouleversement organisationnel" selon Jean-Elie Strapinni, le secrétaire général de la CGT du Centre des monuments nationaux, "c'était le samedi depuis une vingtaine d'années donc les agents ont organisé leur vie professionnelle et familiale par rapport à ça". Depuis jeudi, le mouvement entraine la fermeture de l'Abri du Cap-Blanc et Combarelles. Selon la CGT, la grotte de Font-de-Gaume reste ouverte grâce aux saisonniers.

Deux sites sur trois fermés depuis jeudi

"L'objectif est de pouvoir ouvrir l'ensemble de nos sites le week-end comme c'est l'usage dans l'ensemble des 108 sites du centre des monuments nationaux" explique Justine Bonhomme, la DRH du centre des monuments nationaux, "notamment pour les rendre plus accessibles aux publics locaux, et les familles qui sont une cible évidente pour l'ensemble des sites du CMN". L'argument de la rentabilité est rejeté par la direction, en expliquant que ces sites sont soumis à des jauges qui ne peuvent être dépassées.

"On ne bouleverse pas la vie des agents et des salariés sur des intuitions pas très assurées"

"Les collègues ont vu des sites touristiques dans cette vallée spécifiquement essayer d'ouvrir le samedi et ça n'a pas forcément été super concluant" répond Jean-Elie Strapinni. "Le centre des monuments nationaux n'a lui-même pas réellement de vision sur ce que ça pourrait apporter de plus, c'est simplement en termes d’image. On ne bouleverse pas la vie des agents et des salariés sur des intuitions pas très assurées".

"Il y a déjà pléthore de sites ouverts le samedi, ça n'ajoutera rien de plus d'apporter trois sites supplémentaires à une zone qui est déjà saturée" complète Anne Fixot de la section CGT de la vallée de la Vézère. Le personnel par la voix de la CGT estime que la journée du samedi est une journée de chassée-croisé et qu'elle ne sera pas très importante en termes de fréquentation.

De nouvelles négociations lundi

La fragilité du site impose une fermeture hebdomadaire. À partir d'avril 2024, elle pourrait donc être le lundi ou le vendredi, à la place du samedi. Une nouvelle réunion est prévue ce lundi à 14h30 entre la direction et les agents. Les agents disent avoir déjà obtenu la stabilisation des emplois en CDD et la garantie qu'ils seront remplacés par quatre agents en CDI à terme.