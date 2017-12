Strasbourg, France

Le service de vidéo-surveillance de l'Eurométropole de Strasbourg annonce une grève pour la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est une soirée souvent très chargée pour les agents qui scrutent les 400 caméras de l'Eurométropole.

150 caméras à surveiller en 2009 dans l'agglomération de Strasbourg, 400 en 2017

Les 21 agents réclament surtout une revalorisation de leur prime spéciale qui n'a pas bougé depuis plus de dix ans. Elle remonte au moment du sommet de l'OTAN organisé en 2009 à Strasbourg. Les agents du service de vidéo-surveillance avaient réussi à négocier une prime de 46 euros. Depuis, plus rien, malgré l'état d'urgence, la menace terroriste et leur mission qui a évolué. En 2009, 150 caméras surveillaient les bâtiments et endroit sensibles de la communauté urbaine de Strasbourg aujourd'hui il y a en a 400.

En tant qu'opérateur on nous demande de nous adapté, mais sans rien en retour en fait", témoigne anonymement l'un des agents.

Le 20 décembre, une réunion a eu lieu entre la direction générale de l'Eurométropole et les représentants des agents. Cette réunion n'a pas abouti. Les agents ont donc maintenu leur préavis pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Si la grève devait avoir lieu, la direction pourrait procéder à la réquisition de personnels.