Les agents des bibliothèques d'Amiens Métropole menacent de se mettre en grève ce mercredi

Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles. Certaines bibliothèques pourraient être fermées ce 29 mai.

Amiens, France

Des bibliothécaires qui se disent fatigués et qui auraient du mal à accomplir leurs missions à cause de leurs conditions de travail. C'est ce que décrivent les représentants syndicaux des bibliothèques de l'agglomération amiénoise. Ils ont recueilli les doléances et les revendications de leurs collègues et les ont consignées dans un cahier. Il a été remis à la direction des services d'Amiens Métropole.

"Les salaires ne suivent pas"

Nathalie Garnier, bibliothécaire et secrétaire générale adjointe du syndicat Sud pour la métropole était l'invitée de France Bleu Picardie : "On peut penser que le métier de bibliothécaire consiste seulement à recevoir des lecteurs et prêter des livres, des CD ou des DVD. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas forcément : le catalogage des ouvrages, les commandes... On nous demande aussi de nous diversifier : _nous devons organiser des animations. Dans certaines bibliothèques, il y a des jardins partagés, on travaille avec des personnes handicapées, il y a "l'heure du conte", on reçoit parfois des comédiens pour des spectacles. On a une diversification qui ne fait que s'accroître, les agents sont de plus en plus qualifiés pour ces métiers mais les salaires ne suivent pas_."

Une réunion avec les services d'Amiens Métropole

Les agents qui ont déposé le préavis relayé par les syndicats Sud, CGT et Force Ouvrière demande plus de moyens humains et des augmentations pour les salaires les plus bas. Une délégation de bibliothécaires est reçue ce mardi matin à Amiens Métropole. Ils décideront du maintien, ou non, de leur préavis de grève à l'issue de cet entretien avec le directeur des services d'Amiens Métropole.

