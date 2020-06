Les agents des finances publiques de la Sarthe inquiets de ne pas rouvrir au public selon la CGT

Dernier jour ce jeudi pour faire votre déclaration de revenus. Une campagne à guichets fermés cette année en raison de la crise de Coronavirus. Selon la CGT, les agents de la Sarthe sont débordés d'appels et craignent qu'il n'y ait plus jamais d'accueil au public.

Attention, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le dernier jour, ce jeudi pour les Sarthois pour faire la déclaration de revenus. Une année un peu particulière pour les impôts car toutes les agences ont dû fermer depuis le confinement.

Actuellement, il y a seulement un guichet minute au Mans qui a rouvert vendredi dernier.

200 personnes par jour au guichet minute du Mans

"Les rythmes sont très soutenus pour les agents depuis une dizaine de jours", nous dit Marie-Claude Lougnon, la secrétaire départementale CGT des finances publiques.

"Depuis la réouverture du guichet minute, les premiers chiffres que nous avons, c'est 200 personnes par jour. C'est énorme ! Et au niveau des appels téléphoniques, il y a aussi énormément d'appels aussi bien au centre de contact qu'au centre des appels des particuliers. Les collègues sont débordés et, malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. La totalité des effectifs n'est pas revenue au bureau. De plus, c'est la première année avec des déclarations complètes avec le prélèvement à la source. Les gens ne sont pas encore habitués donc c'est toujours un peu compliqué, d'autant plus pour ceux qui ne sont pas habitués à l'informatique."

La déclaration d'impôts 2020 sur les revenus 2019 © Radio France

Des craintes sur la réouverture des guichets

"En Sarthe, il y a encore beaucoup d'agents en télétravail", rajoute Marie-Claude Lougnon, la secrétaire départementale CGT des finances publiques. "Et l'accueil se fait exclusivement sur rendez-vous, mis à part le guichet minute. Et aujourd'hui, on a peur que l'accueil physique ne rouvre pas et que les contribuables ne puissent plus venir, ni dans les centres des finances publiques ni dans les trésoreries. On ne sait pas du tout ce qui va se passer et ces craintes de non-réouvertures s'accompagnent aussi de craintes de suppressions de postes et de fermetures de services."