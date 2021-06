Les agents des impôts manifestent à Sarrebourg

Drapeaux à la main et chasubles sur les épaules, une vingtaine d'agents des impôts se sont rassemblés ce mardi 1er juin devant le centre des Finances Publiques de Sarrebourg à l'appel de l'intersyndicale.

Réorganisations manque d'effectifs

Un rassemblement pour alerter sur une "très difficile pour ne pas dire désespérée" selon les mots de Philippe Ostrogorski, responsable en Moselle du syndicat Sud Solidaire finances publiques. "La situation s'est dégradée depuis le début de l'année 2021" explique t-il, pointant du doigt les différentes réorganisations qui touchent le centre sarrebourgeois.

"Nous avons récupéré la partie de la gestion hospitalière de Saverne" détaille Philippe Ostrogorski, "sauf que nos collègues alsaciens n'ont pas voulu venir avec le travail, ce qui est compréhensible. Les agents sont devant le choix cornélien : soit s'occuper des hôpitaux du secteur (Lorquin, Saverne, Sarrebourg, etc...), soit s'occuper des collectivités locales (payes, dépenses, etc...) ou faire les deux mais de manière très dégradée. C'est dommage d'en arriver la." Toujours selon le représentant syndical, les changements de ne s'arrêtent pas, avec le transfert futur de la trésorerie de Dieuze vers Sarrebourg, et le service aux entreprises qui lui ira de Sarrebourg à Saint-Avold. "Ce qu'on donne d'un côté on le retire de l'autre."

Et si les agents souffrent de ce surcroit de travail, ils estiment que les contribuables sont également pénalisés. "Ils ont intérêt à avoir une passion pour le tout informatique ou avoir une voiture qui est prête à faire beaucoup de kilomètres."