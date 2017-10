Les agents du conseil régional de Normandie vont-ils travailler 35 heures par semaine ?

Et si les agents du conseil régional de Normandie passaient à 35 heures par semaine ? Car actuellement, les 5000 salariés de la Région en font moins. La CGT monte au créneau. Hervé Morin, lui, n'en démord pas, les 35 heures doivent être appliquées à tous.

Hervé Morin, le Président UDI de la région Normandie affiche sa détermination. La loi est la loi, le temps de travail est de 35 heures. Pas de raison que les agents du conseil régional y échappent.

Pour le président de la région Hervé Morin, aucune raison que les agents du secteur public travaillent moins que les salariés du privé .

Il n' y a aucune raison qu'une collectivité ne travaille pas 1607 heures. J'estime que dans une période où nos compatriotes sont tous appelés à faire des efforts, nous avons l'impérieuse nécessité d'être exemplaires. On l'est aussi en démontrant que globalement on est tenus aux mêmes obligations qu'un salarié du secteur privé, Hervé Morin