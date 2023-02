Les agents du secteur médico-social du Département de l'Ardèche en colère sur le Ségur

Les agents du secteur médico-social en Ardèche veulent tous bénéficier des augmentations du Ségur. Ils étaient une quarantaine à manifester à Guilherand Granges ce jeudi midi. Selon eux, le président du conseil départemental Olivier Amrane a interprété de manière très restrictive le décret d'application de cette mesure nationale.

Le Ségur, c'est 180 euros net de plus par mois. Ils ont été accordés à une partie des salariés des centres médico-sociaux du Département, selon des critères incompréhensibles regrette Jean-Marie Sylvestre représentant CGT : "le critère, c'était : faire de l'accompagnement. Donc les éducateurs, les assistantes sociales, les infirmières ont eu le Ségur, mais à condition qu'ils travaillent pour l'aide sociale à l'enfance ou en polyvalence. Ont été écartés ceux qui travaillent pour l'insertion ou l'autonomie. Autrement dit, ceux qui vont voir une personne âgée pour voir ce dont elle a besoin et mettre un service en place, le président considère que ce n'est pas de l'accompagnement." Les agents en colère ont inondé de mails la boîte d'Olivier Amrane, "entre 400 et 500 courriers, et il ne répond pas. Qu'il arrête de mépriser ses agents".

Certains ont le sentiment que leur hiérarchie ne connaît pas leur métier et ne sait pas vraiment ce qu'ils font au quotidien. Ils ont décidé d'arrêter leurs actions "d'accompagnement" faute de reconnaissance. Nous avons tenté de joindre le président du Département de l'Ardèche qui ne nous a pas recontactés pour le moment.