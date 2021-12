Une dizaine de crèches et garderies sont fermés et l'accueil et la restauration scolaire ne sont pas maintenus dans environ 80 écoles élémentaires de Montpellier. Les animateurs, agents d'accueil et d'entretien se mettent en grève pour protester contre le manque de moyens et d'effectifs.

Les agents et animateurs en grève dans les écoles, crèches et garderies de Montpellier ce lundi

Ce sont deux agressions d'animateurs il y a 10 jours à Montpellier qui ont mis le feu aux poudres. Ce lundi 6 novembre, les animateurs, agents d'accueil et d'entretien de plus de 80 écoles, crèches et haltes garderies se mettent en grève.

Ils protestent contre la hausse de violences à laquelle ils doivent faire face, d'autant plus avec la crise du Covid. Mais aussi, contre le manque de moyens pour faire face à ces nouvelles problématiques.

La CGT et l'UNSA qui appellent à la grève déplorent une dégradation des conditions du travail et des sous-effectifs qui ont un impact sur la sécurité des enfants et l'efficacité des projets pédagogiques menés.

Yannick Pavie est représentant syndical des animateurs à la CGT à Montpellier :

On arrive à des limites. et éducatives et de sécurité. Par exemple hier à mon école, nous étions trois animateurs sur les huit que nous devrons être. C'est totalement hors-la-loi. Les équipes changent tout le temps, c'est un manque de repère pour les enfants. Au moins chaque semaine, on a un animateur différent. Pour créer un projet pédagogique sur le temps long, c'est impossible ! Yannick Pavie, représentant syndical CGT des animateurs socio-éducatifs à Montpellier.

L'un des problèmes majeurs, c'est le remplacement progressif du statut de salarié de la fonction public par celui de vacataire. Les vacataires sont bien moins payés, comme le raconte Alex, 18 ans, qui début comme animateur vacataire :

On est payés 10 euros de l'heure comme un SMIC normal mais on a pas assez d'heures par mois. Par exemple moi je gagne 350 euros par mois. He suis dans un centre pour jeunes adultes qui m'aide pour mon loyer et mes courses heureusement, sinon je serais à la rue. C'est dommage car ce métier me plaît, je veux faire ça, mais ce n'est pas possible car je ne pourrai jamais en vivre. Alex, animateur vacataire de 18 ans.

7 crèches et 4 garderies seront totalement fermés à Montpellier, parmi lesquelles la crèche Françoise Dolto ou la garderie Les chats bottés. D'autres seront fortement perturbés. L'accueil et la restauration scolaire seront fermés dans environ 80 écoles élémentaires de Montpellier.