Les soignants veulent être soignés : mardi noir et grève dans les hôpitaux du Limousin

Une grande journée de grève et de manifestation est annoncée à l'hôpital, ce mardi, à l'appel de dix syndicats et de différents collectifs hospitaliers, alors que le Ségur de la Santé, ce plan de réflexion pour l'évolution de l'hôpital, est lancé depuis trois semaines.

Les revendications portent sur la formation et l'arrêt des fermetures des services et des lits. Mais il est aussi, et surtout, du manque de personnel dénoncé depuis bien longtemps avec des grèves illimitées lancées ces derniers mois dans les services des urgences des hôpitaux. La question des salaires, dont le faible niveau est dénoncé depuis longtemps, est aussi centrale.

C'est un travail à la chaîne, comme dans une entreprise avec des machines

C'est vrai notamment pour les infirmières et les infirmiers, dont la rémunération est bien en deçà de la moyenne des autres pays développés. A Brive, deux infirmières témoignent. Après avoir été perçues, avec leurs collègues, comme des héroines durant l'épidémie, " c'est maintenant qu'on voudrait être applaudies " disent ces deux grévistes. Elles préfèrent témoigner anonymement pour ne rien risque, l'une indique qu'elle est là depuis un peu moins de dix ans, l'autre depuis plus de vingt ans. " Maintenant que la crise est passée, il faut réfléchir à la situation telle qu'elle est aujourd'hui ". Une situation décrite maintes fois, et qui n'a pas changé. " L'activité croit de jour en jour, les patients attendent dans les couloirs sans intimité et sans beaucoup d'attention. Cela pèse beaucoup pour nous, de ne pas avoir de temps à donner à ces patients ". Ce boulot, elles l'aiment, " mais pas dans les conditions actuelles. Il faut faire des chiffres, des entrées, et encore des chiffres et des entrées. C'est un travail à la chaîne, comme dans une entreprise avec des machines. C'est exactement pareil. Le patient arrive, on le prend en charge, et hop on passe au prochain. _On perd tout le côté humain_, et ce pourquoi on a choisi ce boulot ".

Des salaires et des bras

Elles réclament des bras supplémentaires et des salaires en adéquation. " On nous en demande beaucoup. A chaque fois toujours un peu plus. Et, derrière, ça ne suit pas... ". Elle soulignent leur niveau de formation " trois ans d'études " et " les responsabilités qui reposent sur nous, nous avons des vies entre nos mains ". La première gagne 1.700€ " en travaillant week-ends, jours fériés et nuits ", détaille-t-elle, " c'est tout compris ". Avec plus d'ancienneté, la seconde gagne davantage, " mais bien moins que ce qu'on peut lire " sur les rémunérations des infirmières et infirmiers dans les pays riches. 300€ de moins en moyenne par mois selon un récent classement de l’OCDE, où la France pointe bien au delà de la 20e position sur 33 en matière de rémunération de ses infirmiers à l'hôpital, et près de 10% de moins que le salaire moyen en France. " Mais les salaires bas, ça concerne tous les agents hospitaliers : les agents administratifs, les brancardiers, etc. " ajoute une représentante du personnel qui prédit un mouvement très suivi ce mardi.

Rassemblements à Limoges, Brive, Tulle et Ussel

Des rassemblements sont prévus partout en Limousin. A Limoges, il est prévu à 14 heures devant l'hôpital. En Corrèze, à Tulle, rendez-vous est donné à 12 heures devant la gare puis à 13 heures à l'hôpital. A Ussel, ce sera à partir de 13 heures devant l'hôpital. A Brive, le rassemblement est fixé à 14 heures au centre hospitalier. Des cortèges devraient ensuite s'élancer en ville. Des manifestations sont aussi prévues en Creuse.