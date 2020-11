Les agents immobiliers franciliens dénoncent les "contradictions" des règles du confinement

"N'immobilisez pas l'immobilier". C'est l'appel à l'aide de dix grands groupes immobiliers, parmi lesquels Foncia, Laforêt, Guy Hoquet, ou encore Orpi. Dans une lettre ouverte envoyée à Emmanuel Macron ainsi qu'au Premier ministre et à la ministre du Logement, ils appellent l'exécutif à autoriser les visites d'appartements et de maisons jusqu'ici interdites en raison du confinement.

La profession quasi à l'arrêt

Comme lors du premier confinement, les agences immobilières ne sont pas considérées comme des commerces essentiels, elles ont dû fermer leur rideau. Les professionnels peuvent aller visiter seuls un appartement ou une maison, prendre des photos et vidéos pour les envoyer aux potentiels acheteurs, sauf que sans visite, il est presque impossible de vendre un bien. "En dix ans de métier, je n'ai jamais vu ça", déplore Audrey, agent immobilier à Fresnes (Val-de-Marne). Elle dénonce des mesures "contradictoires" qui l'empêchent de faire son "métier à 100%". "Chaque jour" elle doit donc informer les dizaines de potentiels acheteurs qui l'appellent. Comme cette dame qui l'a appelé pour visiter une maison dans le Val-de-Marne : "Pour la faire patienter je lui ai envoyé des visites virtuelles, les diagnostics, les plans de la maison, mais c'est une maison qui est à 683 000 euros et qui se positionnerait sur une maison à ce prix là sans l'avoir visiter avec son mari et ses enfants ?", s'interroge-t-elle.

"Ce n'est pas à travers un écran d'ordinateur ou de smartphone, depuis son canapé qui vont s'engager sur 20 à 25 ans de crédit", Jordan Frarier

Les agents immobiliers ne pouvant plus organiser aucune visite d'appartement ou de maison en raison du confinement, leur activité se retrouve considérablement réduite. "En interdisant les visites de location ou d'achat, on a complètement paralysé l'activité de la profession", regrette Jordan Frarier, directeur de la transaction France chez Foncia. Il craint à terme "des pertes d'agences immobilières, d'agents immobiliers ou de collaborateurs", surtout du côté des indépendants.

Les prix à la vente stagnaient depuis la rentrée

C’est donc un réel coup d'arrêt pour le secteur. Et c’est d’autant plus frustrant qu’en Ile-de-France l’activité avait fortement repris depuis la rentrée de septembre. "Les prix en Ile-de-France continuaient d'augmenter pendant l'été, ils avaient tendance à se stabiliser sur septembre et octobre", explique Jordan Frarier, directeur de la transaction France, chez Foncia. Selon lui, il n'y a pas eu de forte augmentation des prix des maisons en grande couronne et une baisse des prix des appartements à Paris et en petite couronne. Un équilibre s'était créé au début de l'automne. "Le premier confinement a généré deux phénomènes : il y a _des gens qui ont eu l'intention de quitter les grandes villes_, les appartements pour trouver un peu de verdure et un peu plus d'espace en s'éloignant de Paris, mais a contrario beaucoup de gens ont souffert de l'isolement, de la solitude en étant un peu trop éloigné, excentré des commerces, de l'activité et de la vie sociale et qui ont tendance à vouloir se rapprocher", indique Jordan Frarier.

Estimations de Meilleurs Agents

Meilleurs Agents table sur une diminution des prix de vente de 0,6% à Paris en novembre par rapport à octobre. Ils stagnent en Seine-Saint-Denis et dans les Yvelines, augmentent de seulement 0,1% dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine et de 0,4% en Seine-et-Marne, dans le Val-d’Oise et en Essonne.

Les professionnels se disent prêts à renforcer leur protocole sanitaire

Pour éviter cela, dix grands groupes immobiliers, dont Foncia, Guy Hoquet ou encore Laforet, demandent au gouvernement de leur autoriser les visites pendant le confinement. Ils mettent en avant leur protocole sanitaire qu'ils avaient renforcé à la sortie du premier confinement. Audrey, agent immobilier à Fresnes, organisait par exemple avant le reconfinement des visites avec seulement les potentiels acheteurs. Fini les visites avec les parents, amis ou cousins. Quand le logement était occupé, elle demandait aux vendeurs de quitter les lieux pour le temps de la visite. Elle venait avec des masques et du gel hydroalcoolique et interdisait aux potentiels acheteurs de toucher aux portes, murs, etc. Pour obtenir grain de cause, les dix groupes immobiliers se disent prêts à de nouveau renforcer ce protocole.