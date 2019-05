Les agents territoriaux de Niort mettent fin à leur grève

Après plus de quinze jours de grève, les agents territoriaux de Niort ont mis fin à leur mouvement social ce mardi. Ils ont obtenu une augmentation pour les plus bas salaires, sans pour autant être totalement satisfaits.

Niort, France

La fin de plus de deux semaines de grève à Niort. Les agents territoriaux et les collectivités locales (la ville et l'agglomération) sont arrivés à se mettre d'accord après de nouvelles négociations mardi 14 mai. Les fonctionnaires de catégorie C, soit les plus bas salaires, seront augmentés de 28 euros par mois à partir du 1er janvier 2020 selon un communiqué de la Ville. La CGT, FO et l'Unsa, ont donc appelé à la reprise du travail.

Le maire de Niort et président de l'agglomération se félicite "que chacun ait su prendre ses responsabilités afin de rétablir un service public de qualité pour tous."

"Les agents un peu déçus"

Du côté des syndicats, malgré la levée de la grève, la revalorisation des salaires n'est pas à la hauteur des attentes. "Tous les agents étaient un peu déçus des propositions qui ont été faites, explique Mickaël Billy, représentant de la CGT au service déchets ménagers. Mais au bout d'un moment, il faut savoir entendre raison et sortir du conflit."

Ce mouvement de grève avait causé des perturbations, notamment dans les écoles et la collecte des déchets.