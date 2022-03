Les agriculteurs des Pyrénées-Orientales appelés à bloquer l'autoroute ce mardi 22 mars

Avec la guerre en Ukraine, les charges des agriculteurs des Pyrénées-Orientales vont augmenter de 77,5 millions d'euros, selon la FDSEA 66 (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles). Des chiffres qui s'expliquent par la flambée des prix des énergies, des produits phytosanitaires, mais aussi des céréales, importées pour nourrir les bêtes.

Des prévisions qui inquiètent toute la filière

La FDSEA 66 et Jeunes Agriculteurs 66 ont rencontré ce vendredi matin le préfet des Pyrénées-Orientales pour lui rendre compte de leurs inquiétudes. "On aura beaucoup de mal à répercuter sur nos prix de vente la hausse des charges", explique Bruno Vila, président de la FDSEA 66, bien conscient aussi de la perte de pouvoir d'achat des consommateurs, qui achètent moins et "moins cher".

Avec une préoccupation particulière pour la filière des maraîchers qui cultivent sous serres chauffées. "Le gaz naturel est une des énergies qui a le plus augmenté depuis l'année dernière", constate Bruno Vila. En effet, son prix a été multiplié par dix entre 2021 et cette année.

Les syndicats demandent des aides d'urgence à l'État, et se disent très insatisfaits des annonces récentes de Jean Castex pour soutenir la filière. Les agriculteurs sont même appelés à bloquer les autoroutes des Pyrénées-Orientales et de toute l'Occitanie ce mardi 22 mars. Ce vendredi, c'est dans l'Aude que des vignerons ont défilé pour dénoncer ces flambées des prix.