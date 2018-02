Pagaille sur l’A68 et l’A64 , Auch coupée du monde ce Lundi, les agriculteurs ne désarment pas avant la réunion de Mercredi à Paris avec le ministre de l’agriculture sur les zones défavorisées. Sur France Bleu, le Prefet du Tarn et Garonne fait le point après une semaine de blocus à Montauban.

Toulouse, France

Ils ont perturbé Dimanche les retours des stations de ski, les agriculteurs d’Occitanie ne relâchent pas la pression. Avant la rencontre de Mercredi à Paris avec le ministre de l’agriculture sur les « zones défavorisées », ils multiplient ce Lundi matin les opérations escargots et les barrages.

Sur l’autoroute A68, une opération escargot depuis Saint Sulpice sur Tarn paralyse la circulation depuis 6 heures ce matin dans le sens Albi Toulouse, le péage de Gémil est bloqué.

L’autoroute A64 a été bloquée à l’heure de pointe ce Lundi matin par une opération escargot à Saint Elix le Château.

Auch paralysée ce Lundi

Les agriculteurs du Gers doivent bloquer les principaux accès de Auch à partir de 8h30 avec leurs tracteurs. La Nationale 124 est déjà fermée dans le sens Toulouse/Auch à partir de l’Isle Jourdain et Aubiet. Les quatre principaux ronds-points pour accéder à la capitale du Gers risquent d’être bloqués jusqu’à 16h ce Lundi après-midi. Des déviations ont été mises en place

Une semaine de blocus à Montauban

Dans le Tarn-et-Garonne, les agriculteurs bloquent la rocade de Montauban depuis une semaine. Les barrages sur l’A20 sont maintenus, ainsi que les accès à l’A62.

Invité de France Bleu Occitanie ce Lundi matin, le Préfet du Tarn-et-Garonne - Pierre Besnard – fait le point : « Nous avons mis en place une cellule de crise depuis une semaine avec l’ensemble des services de l’Etat, du département, de la ville de Montauban et des ASF pour l’autoroute. Ce sont beaucoup de déviations qu’il faut mettre en place et qui commencent d’ailleurs à occasionner beaucoup de dégâts sur le réseau routier, car nous nous retrouvons avec beaucoup de poids-lourd sur des routes qui ne sont pas accessibles habituellement à ce genre de véhicules. Les deux derniers jours, nous avons eu pas mal d’incidents, des poids lourd se sont renversés ou ont fortement abîmé la chaussée."

Le Préfet du Tarn et Garonne en appelle au civisme des automobilistes pour qu’ils évitent de prendre leur voiture, et aux agriculteurs « pour que leur mouvement n’entraine pas trop de dégâts sur nos routes ». Le préfet du Tarn et Garonne n’exclue pas un éventuel recours à la force : « s’il y a des troubles à l’ordre public très importants ou si l’on s’en prenait aux forces de l’ordre, la réaction serait immédiate » ajoute Pierre Besnard.

Toulouse à nouveau bloquée Mercredi

Les agriculteurs ont prévu une nouvelle journée de blocus de Toulouse ce Mercredi, comme celle organisée le 31 Janvier. Ils vont se diriger en cortèges de tracteurs jusqu’à la Préfecture, place Saint-Etienne. Ils ne quitteront la ville rose qu’à une seule condition, qu’un accord intervienne à Paris avec le ministre de l’agriculture Stéphane Travert, ce Mercredi. L’objectif est de trouver un nouvel accord sur la carte des zones défavorisées. La présidente de la région Occitanie Carole Delga rencontrera Stéphane Travert, la veille Mardi à Paris.