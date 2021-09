Les agriculteurs de l'Yonne réclament toujours plus de transparence face à la grande distribution

Damien Brayotel, le congrès se déroule en plein examen au Sénat de la proposition de loi de la majorité "Egalim 2" qui doit "protéger la rémunération des agriculteurs".

Sur la loi Egalim, c'est un chantier qui a été lancé il y a 4 ans déjà. On a pas beaucoup de résultat jusqu'à maintenant. En tout cas, çà ne donne pas une meilleure rémunération des producteurs hormis quelques exemples sur le lait ou le steak haché ou avec la marque c'est qui le patron" qui est un bel exemple.

En revanche, il y a des plans filières qui doivent se mettre en place pour permettre la construction de contrats valorisant les produits français avec des prix qui tiennent compte des coûts de production.

Des contrats qui sont à la fois entre agriculteurs, la transformation, en allant jusqu'à la grande distribution et les consommateurs. Le consommateur est prêt à payer ,si on garanti une juste rémunération au producteur.

Vous voulez une transparence totale , matière agricole par matière agricole.

Exactement, de la transparence pour le producteur et le consommateur et on a besoin toujours et encore de contrôles et de sanctions à l'encontre de la grande distribution quand elle ne respecte pas le cadre des règles commerciales. Il y a encore beaucoup de chemin à faire sur l'étiquetage.

La FNSEA se prononce pour des ruralités " vivantes "

Nous sommes dans les territoires que l'on fait vivre et que nous entretenons. Nous sommes attachés à entreprendre, créer et développer nos exploitations pour rendre dynamique ces territoires . Nous sommes une activité économique au plus près dans chaque commune. Nous faisons vivre les services publics , les écoles par notre présence.

Les agriculteurs sont inquiets du changement climatique. Le président Macron a annoncé une refonte du système d'assurance. Le budget dédié à l'indemnisation des pertes de récoltes et à la subvention des assurances des agriculteurs doit doubler, pour passer à environ 600 millions d'euros par an.

C'est un signe qui va dans le bon sens. Le diable est dans les détails. On verra comment mettre tout çà en place mais c'est un travail que nous avons engagés depuis de nombreuses années suite aux sécheresses. La gestion du risque et l'assurance récolte ne sont qu'une partie. Il faut que nous ayons des moyens de protection.