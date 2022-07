Les agriculteurs de la Manche ont du mal à écouler leur stock de pommes de terre cette saison

Les producteurs de pommes de terre de la Manche peinent à écouler leur stock cette saison. Il y a encore trop de produits dans les rayons des supermarchés. Et la canicule n'a pas aidé à vendre plus de patates.

Les producteurs de pommes de terre sont loin d'avoir la patate cette saison. Et pour cause, ils ont du mal à écouler leur stock. "Je ne connais pas les volumes exacts mais il y a encore un stock de pommes de terre de l'année 2021 dans les frigos. Il reste de la vieille, et puis il y a la nouvelle qui arrive", explique Sylvain Legrand, producteur dans le Val de Saire. Conséquence directe, les grandes surfaces et autres grossistes n'ont, pour le moment, pas besoin de se ravitailler auprès des producteurs.

"Je m'inquiète pour la rentrée"

Une autre raison pourrait expliquer qu'il y ait encore beaucoup de pommes de terre en rayon : la canicule. "La pomme de terre en frite s'est moins mangée pendant cette période de chaleur. Et on s'est retrouvé avec une sous consommation", analyse le producteur manchois. "Nos intermédiaires n'achètent pas quand ils ne vendent pas eux, c'est logique. Il faudrait vendre une bonne centaine de pommes de terre par jour sur le marché. Nous en vendons trente ou quarante", poursuit Sylvain Legrand.

Sylvain Legrand, producteur de pommes de terre dans le Val de Saire explique pourquoi les agriculteurs ont du mal à écouler leur stock.

Vendre pour écouler toute une production. "Chez moi j'ai 12 hectares, je devrais en avoir récolter 8, j'en ai récolté que 4 pour l'instant. J'arrache sur demande mais là l'offre est supérieur à la demande", détaille Sylvain Legrand. Des stocks qui ne s'écoulent pas d'autant plus que les producteurs ont souvent mis des deniers en plus pour ces récoltes. Des deniers pour faire face à l'augmentation de plusieurs coûts (conditionnement, transport, fioul, etc).

"Le prix de la pomme de terre n'augmente pas. Pour l'instant il est entre 25 et 30 centimes grosso modo. Et nous, on perd de l'argent. A 40 centimes on ne roulerait pas sur l'or mais on ne perdrait pas d'argent. Je comprends qu'il ne faille pas augmenter les prix pour la ménagère et que la grande distribution veuille faire ses marges mais il y a un soucis quand même. On ne peut pas revivre une deuxième saison comme cela. Ce n'est pas tenable. Il commence à y avoir des problèmes de trésorerie dans les exploitations. Je m'inquiète pour la rentrée", conclut Sylvain Legrand.