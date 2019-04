Les agriculteurs donnent leurs invendus alimentaires aux associations grâce à l'association SOLAAL

L'association SOLAAL, Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires, est née en 2013. Dans les Hauts-de-France, l'antenne existe depuis six mois seulement, mais a déjà permis plus de 54 tonnes de dons alimentaires aux associations.

Plus de 54 tonnes de dons alimentaires ont été permis dans les Hauts-de-France en six mois, depuis l'installation de l'antenne régionale de l'association SOLAAL, Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. Elle met en lien les producteurs et des structures comme la Banque alimentaire ou le Secours populaire. À l'échelle nationale, 14.000 tonnes de dons ont été faits depuis la création de l'association en 2013.

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, SOLAAL propose aux producteurs de distribuer leurs invendus, qui bénéficient ensuite aux associations. De la pomme de terre mal calibrée, en passant par des terrines ou autres refus de marchandises, ces dons permettent aux agriculteurs de bénéficier de 60% de réduction d'impôt sur les produits donnés. "Tout le monde s'y retrouve", explique Cécile Peltier, chargée de mission SOLAAL Hauts-de-France.

Cécile Peltier, chargée de mission SOLAAL Hauts-de-France Copier

Pour participer à l'action, les donateurs doivent contacter Cécile Peltier par téléphone ou par mail. Il faut ensuite décrire le produit, son conditionnement et le volume du don. Ce sont ensuite les associations qui viennent chercher les produits. SOLAAL s'organise de manière à faire profiter de chaque don de manière équitable à tous les bénéficiaires.

SOLAAL Hauts-de-France

cecile.peltier@frseanpdcp.fr - 06 46 11 51 57