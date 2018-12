Les agriculteurs et les vignerons gardois manifestent contre la hausse des taxes

Plus d'une cinquantaine d'agriculteurs et de vignerons gardois ont déversé leur colère sur la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ce mardi matin, une action contre la hausse des taxes et le retard dans le paiement des primes et des aides par l'Etat.

Nîmes, France

Du fumier, du purin et des légumes pourris sur les marches de la DDTM du Gard, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, une action des Jeunes Agriculteurs et du Syndicat des Vignerons Gardois ce mardi matin. Une manifestation pour dénoncer aussi bien l'avalanche de taxes subies par les agriculteurs que les retards de l'Etat pour payer les primes pour la conversion à l'agriculture bio. Ils étaient une grosse cinquantaine, et presque autant de tracteurs.

"Ça leur laissera un souvenir" constate ironiquement Pierre, éleveur et céréalier à Saint-Bénézet, il vient de déverser des kilos et des kilos de pomme-de-terre pourries juste devant l'entrée du bâtiment, elles viennent s'ajouter aux courges butternut, aux betteraves (tous des légumes pourris et impropres à la consommation précisent les agriculteurs) et autres sarments de vignes apportés par les agriculteurs. "C'est le seul moyen de se faire entendre.... quand on est au bout c'est la dernière solution, même si ça ne servira pas à grande chose" dit Pierre.

"Aujourd'hui quand je gagne 1 euro, je donne 70 centimes à l'Etat" - Benjamin, Jeunes Agriculteurs

La manifestation est calme mais très encadrée : une centaine de CRS sont présents qui regardent les balais des tracteurs sans avoir besoin d'intervenir.

Les CRS encadrent et surveillent la manifestation des agriculteurs © Radio France - Solène Cressant

Benjamin, représentant des Jeunes Agriculteurs du Gard estime que les taxes font de plus en plus de mal à son exploitation "je bataille tous les mois pour payer mon ouvrier, pour payer mes crédits et les mois où j'ai de la chance, je ramène 500 euros à la maison. C'est un ras-le-bol, on nous met de plus en plus de taxes, si vous ne voulez plus d'agriculteurs, dites-le nous directement ! Aujourd'hui ce n'est plus possible, quand je gagne 1 euro, je donne 70 centimes à l'Etat !"

Anaïs Amalric des Jeunes Agriculteurs du Gard - elle est fatiguée des conditions d'exercice de son métier Copier

Je bataille pour payer mon ouvrier, mes crédit et les mois où j'ai de la chance, je ramène 500 euros à la maison - Benjamin, Jeunes Agriculteurs

Les agriculteurs présents ce mardi regrettent de ne pas avoir mobilisé plus de monde. En fin de matinée, une délégation de Jeunes Agriculteurs et du Syndicat des Vignerons du Gard sont allés en préfecture, sans trop d'espoir pour un changement rapide. Tous se disent prêts à recommencer tant qu'ils n'auront pas obtenu de réponses claires de l'Etat.